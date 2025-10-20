Чий трябва да е Донбас: Тръмп каза какво мисли и отрече медийни публикации (ВИДЕО)

"Не, никога не сме го обсъждали. Това, което казвам, е да спрат боевете моментално по фронтовите линии". Това заяви американският президент Доналд Тръмп при изричен въпрос дали е казвал на украинския си колега Володимир Зеленски, че Украйна трябва да отстъпи на Путинова Русия целия Донбас, за да има мир.

Тръмп поясни, че има прекалено много променливи и първото, което трябва да се направи, е да се спрат боевете - по линиите, до по които в момента се водят. Той уточни, че след това следват преговори - кой какво взема. И добави: "Нека сега си остане така, както е - мисля, че 78% (от Донбас) е в ръцете на Русия", подчертавайки, че след това "може да договорят нещо впоследствие", явно визирайки постоянно решение за украинската земя на по-късен етап, при мирни преговори. Спрете убийствата, отидете си вкъщи, е посланието на Тръмп.

Trump denies ever telling Zelensky to give up Donbas. “I never discussed that,” he said, adding the U.S. believes both sides should freeze the war along current front lines. “Everything else is too complicated. Stop now, go home, and stop killing people.” pic.twitter.com/hgzRMzrhgT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 20, 2025

Още: FT: Путин иска целия Донбас, Тръмп призовал Зеленски да приеме

Междувременно, пред журналисти Зеленски заяви, че идеята Донбас да бъде предаден идва от Стив Уиткоф, специалния пратеник на Доналд Тръмп за Близкия изток. Украинският президент наблегна на факта, че преди т.нар. референдуми, Русия в продължение на 8 години вече е воювала в Донбас, но представяйки го като движение за независимост. "Ако утре Путин си добави нещо друго в руската конституция, трябва ли да му го дадем? Аз ако добавя две руски области към Украйна в украинската конституция, те ще се оттеглят ли" - резките думи на Зеленски по адрес на Уиткоф. Стив Уиткоф отдавна не крие прокремълската си позиция - Още: