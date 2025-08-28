Войната в Украйна:

Луксозно BMW за Община Средец от държавата, местни политици сменят ГЕРБ с Пеевски (СНИМКА)

28 август 2025, 17:23 часа 191 прочитания 0 коментара
Луксозно BMW за Община Средец от държавата, местни политици сменят ГЕРБ с Пеевски (СНИМКА)

Община Средец се сдоби с нов служебен автомобил – конфискувано BMW X6, предоставено безвъзмездно от Министерството на финансите. Колата, която е сред най-популярните премиум SUV модели, ще се използва за нуждите на администрацията. "Ръководството на Община Средец изразява своята признателност за оказаното съдействие и подкрепа", написаха от общината във Facebook.

Моделът X6 на BMW отличава със спортна визия, мощни двигатели и богато оборудване. На българския пазар нов автомобил от този клас струва между 160 000 и 200 000 лв., като включва кожен салон, мултимедия с голям дисплей и редица технологии за сигурност. Макар и придобито чрез конфискация, превозното средство ще бъде сериозно попълнение в автопарка на малка община като Средец. Още: "Масово пенсионират хора в ДАНС, Пеевски поема контрола"

Трус

Дарението идва в момент на политически сътресения в местната власт. Днес стана ясно, че общинските съветници от ГЕРБ Иван Жабов и Лало Гюров напуснаха партията и вече са независими членове на Общинския съвет. Според неофициална информация двамата обмислят присъединяване към "ДПС-Ново начало" – формацията, която през последните месеци привлича кметове и съветници от различни региони.

Иван Жабов е добре познато име за жителите на Средец – той има три мандата като кмет от ГЕРБ, но на последните избори загуби от сегашния градоначалник инж. Иван Кичев (ЗС "Александър Стамболийски"). Въпреки това Жабов остана в местното управление като съветник. Лало Гюров също е активен в постоянните комисии по "Стопанска дейност, общинска собственост, развитие и планиране на селско и горско стопанство" и по "Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане". Още: Заради Пеевски и Магнитски: БНБ видя недопустим опит за политическа намеса

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Решението на двамата да напуснат ГЕРБ изненада мнозина. Ако преминаването им към ДПС-Ново начало се потвърди, това ще е поредният знак за нарастващото влияние на движението на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски в местната власт.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Министерство на финансите Делян Пеевски Средец Община "Средец"
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес