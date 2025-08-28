Луксозно BMW за Община Средец от държавата, местни политици сменят ГЕРБ с Пеевски (СНИМКА)

Община Средец се сдоби с нов служебен автомобил – конфискувано BMW X6, предоставено безвъзмездно от Министерството на финансите. Колата, която е сред най-популярните премиум SUV модели, ще се използва за нуждите на администрацията. "Ръководството на Община Средец изразява своята признателност за оказаното съдействие и подкрепа", написаха от общината във Facebook.

Моделът X6 на BMW отличава със спортна визия, мощни двигатели и богато оборудване. На българския пазар нов автомобил от този клас струва между 160 000 и 200 000 лв., като включва кожен салон, мултимедия с голям дисплей и редица технологии за сигурност. Макар и придобито чрез конфискация, превозното средство ще бъде сериозно попълнение в автопарка на малка община като Средец. Още: "Масово пенсионират хора в ДАНС, Пеевски поема контрола"

Трус

Дарението идва в момент на политически сътресения в местната власт. Днес стана ясно, че общинските съветници от ГЕРБ Иван Жабов и Лало Гюров напуснаха партията и вече са независими членове на Общинския съвет. Според неофициална информация двамата обмислят присъединяване към "ДПС-Ново начало" – формацията, която през последните месеци привлича кметове и съветници от различни региони.

Иван Жабов е добре познато име за жителите на Средец – той има три мандата като кмет от ГЕРБ, но на последните избори загуби от сегашния градоначалник инж. Иван Кичев (ЗС "Александър Стамболийски"). Въпреки това Жабов остана в местното управление като съветник. Лало Гюров също е активен в постоянните комисии по "Стопанска дейност, общинска собственост, развитие и планиране на селско и горско стопанство" и по "Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане". Още: Заради Пеевски и Магнитски: БНБ видя недопустим опит за политическа намеса

Решението на двамата да напуснат ГЕРБ изненада мнозина. Ако преминаването им към ДПС-Ново начало се потвърди, това ще е поредният знак за нарастващото влияние на движението на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски в местната власт.