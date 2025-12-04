Истинско нещастие! Диагноза рак за още един член на британското кралско семейство

След като принцеса Кейт Мидълтън се разболя от рак и все пак успя да се спаси и дори обяви, че е в ремисия, а след това стана ясно, че и крал Чарлз III също страда от онкологично заболяване, без да се дават ясни подробности както точно, се оказва, че още един член на британското кралско семейство е с рак. Кръщелницата на краля - Индия Хикс, разкри, че наскоро ѝ е била поставена диагноза "притеснително бързоразвиващо се петно" от рак на кожата в долната част на прасеца.

58-годишна Индия сподели новината в своя вторничен Substack, като разказа на читателите си, че лекарите са открили заболяването, след като е преминала през медицинска процедура. "Резултатите от тестовете след скорошна операция за рак на кожата пристигнаха и новината не беше... добра", написа Хикс.

Снимка: Getty Images

"Не беше драматична като сцена от филм, но беше тревожно лоша. Такъв вид новини, които карат света да се замъгли леко по краищата." Тя продължи: "Реагирах както повечето хора: странна смесица от спокойна практичност и малко личен ужас. Казваш си, че си добре, правиш чай, отговаряш на имейли, а през цялото време един малък вътрешен глас ти шепне: "Ами ако е по-лошо, отколкото си мислим?"

Как се е справила?

За да се справи с проблема, Хикс обясни, че е намерила лекар в Маями, който може да извърши спешна процедура, наречена операция на Мохс. Операцията "включва отрязване на тънки слоеве кожа. Всеки тънък слой се разглежда внимателно за признаци на рак. Процесът продължава, докато не останат признаци на рак". "Самата процедура беше само относително неприятна. Седиш там с отворен разрез на крака, докато те изпращат тъканта в патологичната лаборатория. И тогава идва най-трудната част: чакането", разказва Хикс.

Снимка: Getty Images

"Чувстваш се добре, разговаряш, разглеждаш телефона си, а всичко зависи от това, което се случва в другата стая." В крайна сметка лекарите ѝ съобщават добрата новина, че "е имала късмет" и няма рак. Хикс получава зелена светлина да пътува, точно навреме, за да празнува Деня на благодарността с семейството си.

"Обичам събиранията, приятелите около масата, гръмкия смях, щастливия хаос", казва тя за празника. Майката на Хикс, лейди Памела Хикс, е потомка на династията Маунтбатън и първа братовчедка на покойния принц Филип. Тя е и най-възрастната жива потомка на кралица Виктория.

Новината от Индия идва на фона на продължаващата борба на крал Чарлз III с рака. Монархът разкри, че през февруари 2024 г. му е била поставена диагноза "форма на рак", след като е претърпял процедура за доброкачествено уголемяване на простатата.

В най-скорошната си актуализация за здравето си Чарлз сподели, че "не е толкова зле", докато посещаваше пациенти в болницата Midland Metropolitan University Hospital през септември.