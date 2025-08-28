"Масово пенсионират хора в ДАНС, Пеевски поема контрола"

"ДПС-Ново начало" поема контрол над ДАНС, като ключови ръководни постове се заемат от хора, свързвани с кръга на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Според депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" и съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев вече се изграждат екипи, лоялни на назначения от Пеевски директор, а останалите служители се местят или са подлагани на натиск да напуснат. След уволнението на бившия директор на "Човешки ресурси" е съставен списък с около 400 служители в пенсионна възраст, които да бъдат пенсионирани.

По думите на Мирчев "работата по основните направления е спряна, а действията се изпълняват само по указания на Пеевски". Той твърди още, че руската агентура не се засяга, за да не възникнат конфликти с местни интереси, свързани с комисионни от руския петрол, но не уточнява откъде разполага с тази информация.

Депутатът посочва, че в "оптимизацията" на агенцията участват и приближени до Бойко Борисов. В поста си твърди, че всяка седмица се извършва проверка на служителите за спазване на дрескод, като при липса на костюм се налагат дисциплинарни наказания. По думите му това затруднява работата на агентите на терен. Още: Радев се хвали с подаръци за кабинета: "Райнметал" и главен секретар на МВР (ВИДЕО)

"Отстраняват се непослушните"

Мирчев заявява още, че администрацията на ДАНС нараства за сметка на оперативните възможности, а критериите за подбор на кадри са сериозно занижени. "Планът на Пеевски – отстраняват се непослушните и тези пред пенсия, за да се освободят места за лоялните на "голямото момче", които да станат част от тоталното превземане на контраразузнаването ни", пише той.

Междувременно чистката в ДАНС вече е стигнала и до най-големите териториални дирекции. Почти едновременно са пенсионирани ръководителите на службата в Пловдив и Варна. ДАНС е потвърдила информацията. Досегашният шеф на ДАНС-Пловдив Николай Петров и началникът във Варна Кирил Димов са освободени. До избора на нови ръководители длъжностите временно се поемат от Веселин Начев в Пловдив и Димитър Димитров във Варна. Още: Ключов шеф в ДАНС бе изненадващо пенсиониран

Според източници от ПП-ДБ сред сменените в ръководството на ДАНС е и директорът на финансовото разузнаване.

Разместванията по места следват сътресенията на върха на агенцията. Преди три месеца президентът Румен Радев подписа указ за освобождаването на Пламен Тончев като председател на ДАНС, след като той бе избран за шеф на Комисията по досиетата – ход, който се възприе като понижение и отстраняване на "човека на Радев" в ДАНС. За и.ф. председател на агенцията бе назначен заместник-председателят Деньо Денев. Още: Пеевски поиска и ДАНС да се занимава с бързите кредити

Службата все още се ръководи временно, тъй като президентът не е утвърдил предложението на правителството за титулярен директор. Това поддържа напрежението между институциите и поражда почти ежедневни публични атаки помежду им.