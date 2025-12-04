Рекорд в небето: Авиокомпания пусна най-дългия еднопосочен полет в света (ВИДЕО)

Китайска авиокомпания пусна най-дългия еднопосочен полет в света в ранните часове на четвъртък, съобщава Global Times. Полет MU745 на China Eastern Airlines излетя от международното летище "Пудонг" в Шанхай, насочвайки се към Окланд, Нова Зеландия, а крайната му дестинация е Буенос Айрес, Аржентина.
China Eastern Airlines flight MU745 took off from Shanghai Pudong International Airport, heading to Auckland, New Zealand, and ultimately destined for Buenos Aires, Argentina. Spanning approximately 20,000 kilometers across the Eastern and Western Hemispheres, as well as the… pic.twitter.com/3aSwEsDzQY— Global Times (@globaltimesnews) December 4, 2025
Маршрутът
С дължина от приблизително 20 000 километра и преминавайки както през Източното, така и през Западното полукълбо, както и през Северното и Южното полукълбо, маршрутът поставя нов рекорд за най-дълъг еднопосочен полет в света, посочва авиокомпанията в прессъобщение, изпратено до Global Times в четвъртък. Той също така съкращава времето за пътуване между Китай и Южна Америка с повече от четири часа.
China Eastern Airlines has launched the longest direct flight in the world — from Shanghai to Buenos Aires— NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2025
The distance is about 19,631 km, and the flight time is roughly 25.5 hours from Shanghai to Buenos Aires (up to 29 hours on the way back due to headwinds).
The route… pic.twitter.com/QNN0VbfZ1i
Още: Airbus е на път да реши кризата със софтуера на самолетите A320
Новият маршрут е планиран да се изпълнява с два двупосочни полета седмично. Освен че постига най-голямото разстояние за полет в света, той запълва пропуските в директните полети от Шанхай до големи южноамерикански градове, създава "южна коридорна" въздушна линия през Тихия океан и променя въздушната свързаност между три континента.
Поради изключително дългите разстояния на маршрутите и ограниченията на представянето на самолетите, директните полети между Китай и Южна Америка в момента изискват преходни спирки, посочва авиокомпанията. Новият маршрут използва "южен коридор" с междинно кацане в Окланд. В сравнение с предишния "северен маршрут", който минаваше през Европа или Северна Америка, новият маршрут намалява времето за пътуване от около 30 часа на приблизително 25, като предлага както по-кратки полети, така и по-удобни връзки, според авиокомпанията.
Още: Евтини дестинации за почивка през декември (СНИМКИ)