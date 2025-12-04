Спорт:

Рекорд в небето: Авиокомпания пусна най-дългия еднопосочен полет в света (ВИДЕО)

04 декември 2025, 17:27 часа 160 прочитания 0 коментара
Китайска авиокомпания пусна най-дългия еднопосочен полет в света в ранните часове на четвъртък, съобщава Global Times. Полет MU745 на China Eastern Airlines излетя от международното летище "Пудонг" в Шанхай, насочвайки се към Окланд, Нова Зеландия, а крайната му дестинация е Буенос Айрес, Аржентина.

Маршрутът

С дължина от приблизително 20 000 километра и преминавайки както през Източното, така и през Западното полукълбо, както и през Северното и Южното полукълбо, маршрутът поставя нов рекорд за най-дълъг еднопосочен полет в света, посочва авиокомпанията в прессъобщение, изпратено до Global Times в четвъртък. Той също така съкращава времето за пътуване между Китай и Южна Америка с повече от четири часа.

Новият маршрут е планиран да се изпълнява с два двупосочни полета седмично. Освен че постига най-голямото разстояние за полет в света, той запълва пропуските в директните полети от Шанхай до големи южноамерикански градове, създава "южна коридорна" въздушна линия през Тихия океан и променя въздушната свързаност между три континента.

Поради изключително дългите разстояния на маршрутите и ограниченията на представянето на самолетите, директните полети между Китай и Южна Америка в момента изискват преходни спирки, посочва авиокомпанията. Новият маршрут използва "южен коридор" с междинно кацане в Окланд. В сравнение с предишния "северен маршрут", който минаваше през Европа или Северна Америка, новият маршрут намалява времето за пътуване от около 30 часа на приблизително 25, като предлага както по-кратки полети, така и по-удобни връзки, според авиокомпанията.

Ева Петрова
