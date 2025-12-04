Четирима от задържаните на протеста остават в ареста

Софийският районен съд уважи исканията на прокуратурата и постанови постоянно задържане за четирима от обвиняемите за хулиганските действия по време на многохилядния антиправителствен протест на 1 декември в столицата. Пето дело за мярка за неотклонение в момента продължава. По-рано през деня прокурорският пресцентър съобщи, че са поискани пет постоянни ареста.

По данни на прокуратурата в момента се наблюдават 16 досъдебни производства, а 14 души вече са привлечени към наказателна отговорност. На обвиняемите се вменява, че са участвали в действия, "грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото". Според държавното обвинение те са "замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни по вид предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители и по автомобили на МВР". В съобщението се подчертава, че "деянията на част от обвиняемите се отличават с изключителен цинизъм и дързост". Още: Le Monde: Делян Пеевски, влиятелният олигарх, който извади българите на улицата

Прокуратурата посочва имената на петима, за които се иска най-тежката мярка – Ж.Ж., К.Й., Л.Т., М.И. и Н.А. — като мотивира исканията с наличните доказателства: свидетелски показания, видеозаписи и намерени пиротехнически изделия при претърсвания. Според информацията четирима от тях имат предходни криминални регистрации; Ж.Ж. и К.Й. са осъждани, а М.И. и Л.Т. имат висящи производства. За Н.А. прокуратурата не дава допълнителни данни.

Синът на Бобоков - под гаранция?

Същевременно става ясно, че трима души са били освободени под гаранция, а двама – под подписка. Сред тях е и Б.Б., вероятно син на бизнесмена Атанас Бобоков, за чието задържане първо се появи информация в медиите. Директорът на СДВР Любомир Николов потвърди ареста след журналистически въпрос. За останалите задържани не беше предоставяна подобна информация.

По данни на СДВР от вторник общо 71 души са били задържани за 24 часа. Това означава, че 57 от тях са освободени без повдигнати обвинения.

Днес следобед съдът окончателно остави в ареста четирима от обвиняемите за "дръзко хулиганство", след като прие тезата на прокуратурата, че те са замеряли полицаи с различни предмети и са обръщали контейнери. Заседанието по мярката на петия задържан – Николай Алексиев – продължава. Още: "Ужасно лицемерие цари на този площад" и "Част от младежите там са си изкарвали пари": ИТН нарушиха мълчанието си

Определението на районния съд подлежи на обжалване пред по-горна инстанция.