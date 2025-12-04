Балкански експерт: Не родителите, училището или църквата образоват децата, а алгоритмите

Установена е ясна връзка между проблемите с психичното здраве при децата и юношите и интензивното използване на социалните мрежи, беше предупредено днес парламента на Хърватия по време на тематичната сесия, от която бе отправен призив за регулиране на използването на дигитални платформи, предаде хърватската медия "Индекс". Информацията идва след като все по-често се случват набези на младежи, облечени в черно, които проявяват агресия срещу случайни минувачи и използват фашистки поздрави.

Статистиката в Хърватия

Всеки четвърти юноша в Хърватия се самонаранява, а 15% обмислят самоубийство, според проучване от 2024 г. на Факултета по образование и рехабилитация, цитирано от специалисти и представители на институции на тематична сесия на Парламентарната комисия по здравеопазване, предупреждаващо за силното въздействие на дигиталната среда върху психичното здраве на децата.

Председателят на комисията Ивана Кекин предупреди, че децата „прекарват повече време в платформи, отколкото в реални връзки“, което е съпроводено с увеличаване на тревожността, депресията, нарушенията на съня, самотата и дигиталното насилие.

Алгоритмите и децата

„Децата в дигиталното пространство не са равноправни участници. Алгоритмите са предназначени да задържат вниманието им и да се очаква от тях да се защитават от това е безотговорно“, посочи тя. Професор от Факултета по образование и рехабилитация Невен Рицияш подчерта, че изследванията постоянно потвърждават връзката между интензивното използване на социалните мрежи и влошаването на психичното здраве.

Той припомни, че Европейският парламент прие важен документ, насърчаващ държавите членки да регулират по-стриктно използването на социални мрежи сред децата и младите хора. „Подобна инициатива се основава на недвусмислени изследвания, потвърждаващи връзката между проблемите с психичното здраве и интензивността на използване на социалните мрежи". ОЩЕ: Нови правила в Австралия: Социалните мрежи трият профилите на деца под 16 г.