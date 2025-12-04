Русия се радва на превзето село до Гуляйполе, украинската армия опроверга и показа ВИДЕО

Руската пропаганда, изглежда, продължава мощно да си "взима" украински територии на фона на водещите се мирни преговори с посредничеството на САЩ. Според Генералния щаб на украинската армия руснаците разпространяват лъжи за предполагаемо превземане на село Добропиля, намиращо се близо до Гуляйполе. Този сектор от фронта в Запорожка област е арена на активни сражения, като започна да му се обръща внимание по-засилено в началото на месец ноември.

Украинските военни опровергаха твърденията на руски блогъри в Telegram за поетия контрол над Добропиля (да не се бърка с населеното място, намиращо се северно от Покровск), наричайки ги разпространение на "фалшиви новини". „Информацията, разпространявана от окупаторите, не съответства на реалността“, се посочва в изявлението на генщаба.

Опит на руснаците да се промъкнат - саботажната група е ликвидирана, твърди Украйна

Генералният щаб обясни, че руска саботажна и разузнавателна група се е промъкнала в покрайнините на селото, възползвайки се от метеорологичните условия. „Тази саботажна и разузнавателна група вече е унищожена, а селото е под контрола на украинските въоръжени сили“, се посочва в изявлението, а на видео е показано украинското знаме.

По време на "контрасаботажни операции" трима от нападателите са били убити, докато все още се приближавали към селището, а още двама - вероятно тръгнали на самоубийствена мисия войници, които имали за задача да издигнат руски знамена в селото, което уж са превзели - са били убити малко по-късно, гласи изявлението.

Село Добропиля се намира северно от град Гуляйполе, на административната граница между областите Запорожие и Днепропетровск.

В интервю за „Украинска правда“ по-рано началникът на щурмовите части на украинските въоръжени сили Валентин Манко отбеляза, че руските сили продължават опитите си да навлязат в Гуляйполе, но времето постепенно се променя и разсейването на мъглата позволява "по-бързото разпознаване и унищожаване на окупационните сили".

Военният наблюдател Денис Попович пък отбелязва, че руската офанзива срещу Гуляйполе е спряна, но окупаторите остават в покрайнините на града, предава УНИАН.