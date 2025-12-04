Ракетни системи в Егейско море: Турция следи отблизо "военните действия" на Гърция

Турция следи отблизо „военните дейности на съседната Гърция“, заяви Министерството на отбраната на страната в четвъртък, дни след като Атина обяви планове за разполагане на ракетни системи на островите в Егейско море, за да възпре достъпа на турския флот, предаде гръцкото издание Kathimerini. Анкара също така обвини Атина, че цели да ескалира напрежението в Егейско море, става ясно от материала в гръцкото издание.

Обвиненията на Анкара

„Действията и изявленията на някои гръцки официални лица, които ескалират напрежението, заедно с нереалистичните и фантастични твърдения, които противоречат на международните споразумения и са откъснати от реалността, не служат за друга цел, освен да навредят на позитивната атмосфера, създадена въз основа на споразумението между лидерите на двете страни“, заяви турското министерство, очевидно атакувайки гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас, който обяви плана за ракетните системи в неделя. ОЩЕ: Турция строи подводница, докато продава боен кораб на Румъния

„Турските въоръжени сили не са заплаха за никого, който не представлява заплаха за тях. Те обаче са решени и способни да неутрализират всякакви заплахи, насочени към нашата страна“, се добавя в изявлението на Анкара, което съвпада с очакваното одобрение в четвъртък от гръцкия парламент за закупуване на ракети тип PULS от Израел на стойност приблизително 690 милиона евро.

„Още веднъж напомняме, че инициативите, насочени към Турция, точно както са били неуспешни в миналото, няма да успеят нито днес, нито в бъдеще“, заяви турското министерство на отбраната, призовавайки Атина да прояви по-„конструктивно отношение“.

Гръцкото тълкувание на турската реакция

Гръцкото издание изтъква, че изявлението от четвъртък идва, след като в неделя Гърция се присъедини към 18 други държави членки на Европейския съюз, като представи национални планове за програмата SAFE (Действия за сигурност за Европа), която предлага нисколихвени заеми за укрепване на европейските отбранителни способности.

Турция е подала заявление за включване в схемата, заявление, на което както Гърция, така и Кипър се противопоставят. ОЩЕ: Турция: Кипър и Гърция ни пречат за ЕС