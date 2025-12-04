Инспекторите с кратките проверки на пътя и пълните джобове са отстранени, министърът със сигнал до главния прокурор

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов изпрати сигнал до главния прокурор във връзка с разпространени видеоматериали, на които се виждат съмнителни действия на служители от ИА „Автомобилна администрация“ – Кюстендил, по време на проверка на пътя. Паралелно с това вицепремиерът разпореди вътрешна проверка в агенцията, за да бъдат установени "всички факти и обстоятелства по случая". Служителите са незабавно отстранени до изясняване на ситуацията, обявиха от ведомството на 4 декември.

Още: "Почвам да го хващам, че лъже": Синдикални разкрития по адрес на Караджов за корупцията в ДАИ

„Корупцията няма място в системата на транспорта и всяко съмнение за това ще бъде проверявано и наказвано. Последствия за нарушителите ще има – без изключения и без компромиси. Всеки, който си мисли, че може да злоупотребява със служебното си положение, ще бъде изправен пред закона и аз лично ще съдействам за това”, заяви Караджов.

Случаят

В медийното пространство се разпространиха кадри, на които се виждат съмнителни кратки проверки на бензиностанция, намираща се на около 1 км от граничен пункт "Гюешево" – "Деве баир", на границата със Северна Македония. Проверките са били извършвани от Славчо Кирилов и инспектор Антон Стоименов, работещи за Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – Кюстендил.

Снимка: Гроздан Караджов, БГНЕС

Още: Караджов не е уволнил нито един даяджия за корупция: Проучване на ИПБ (ДОКУМЕНТИ)

На записа е показано как водачите подават нещо на инспекторите, което те прибират в джобовете си, а после броят внимателно. Твърди се, че видеото е от 20 ноември - датата, от която превозните средства подлежат на проверка за подготовка за зимните условия. Спрян е камион, при което става прибирането в джобовете на инспекторите, а това продължава и при всяка останала кратка проверка. Общо проверките са десетки, според видеокадрите.

Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики вече настоя за "незабавна проверка от страна на Министерството на транспорта и съобщенията и за пълно изясняване на случая".

В края на септември пък избухна скандал със служители на „Автомобилна администрация“, които бяха арестувани, защото поискаха подкуп от водачи на камиони, превозващи техниката на британската музикална звезда Роби Уилямс за концерта му в София.

Още: След подкупа от шофьори на Роби Уилямс: Служители на ДАИ излизат на безсрочна стачка