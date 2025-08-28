Международна фотографска изложба гостува в Бургас

Бургаският Регионален исторически музей, с подкрепата на Община Бургас, в партньорство с Държавен културен институт към министерство на външните работи, представя международната фотографска изложба „Националното облекло: извор на гордост и наследство“, организирана от Глобалната мрежа за публична дипломация (GPDNet) – Доха, Катар. Официалното откриване ще се състои на 4 септември, от 17:00 часа, в изложбената зала на Историческата експозиция на РИМ – Бургас (ул. „Лермонтов“ 31).

Фотосите подчертават красотата и културното значение на традиционните носии, подбрани от 17 страни членки на международната организация GPDNet, в която Държавният културен институт е пълноправен член от 2021 г. В експозицията са включени автентични фотографии, чийто акцент е същността на традиционното облекло – ключов елемент от културното наследство и световното многообразие. Сред тях са представени четири професионални снимки на български народни носии от колекцията на Светослав Петров, които са заснети от фотографа Петя Добрева. Те са включени в селекцията със съдействието на Ани Йовева.

За първи път изложбата е представена на Деветата Генерална асамблея на GPDNet в Доха, Катар, през май 2024 г., след което обикаля различни страни по света, като гостува в България за втори път.

Първата й среща с българската публика е осъществена в рамките на съпътстващата програма към Международната конференция „Културната дипломация и Балканите – постижения и предизвикателства в съвременната епоха“, организирана от Института по балканистика с център по тракология към БАН, съвместно с Държавния културен институт към министъра на външните работи и Министерството на културата, която се проведе на 23 октомври, 2024 г. в Националната художествена галерия „Квадрат 500“.

Националното облекло е важен елемент от уникалната идентичност на една нация и нейната култура. Представянето му спомага за по-доброто осъзнаване на културното многообразие, което прави всяка нация различна. Създадена през 2014 г. в Сеул, GPDNet е глобална платформа за културен, академичен и граждански обмен, обединяваща 29 страни членки за насърчаване на международното сътрудничество чрез публична дипломация.

От 2019 г. фондация Катара в Доха оглавява ротационното председателство на организацията, полагайки усилия за подобряване на междукултурния диалог. България става пълноправен член на GPDNet през 2021 г. с подкрепата на Посолството на Република България в Доха.

Тематиката, свързана с националното облекло е сред научните изследователски интереси на РИМ-Бургас и в тази връзка Бургаският музей разполага с богата колекция традиционни костюми от Бургас и региона, а сега предлага на посетителите да се насладят и на специфичните носии от другите държави, членуващи в GPDNet. Изложбата ще гостува в Историческата експозиция на РИМ-Бургас, ул. „Лермонтов“ № 31, където ще може да бъде разгледана до края на октомври.