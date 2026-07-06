Нов скандал около Емрах Стораро: Луксозният му автомобил се озова в пешеходната зона на Созопол (СНИМКА)

Луксозен автомобил бе заснет да преминава през пешеходната зона на Стария град в Созопол. Кадрите, разпространени в социалните мрежи, предизвикаха множество реакции, тъй като се твърди, че колата е на певеца Емрах Стораро. Полицията се зае да проверява случая. Констатирано е, че автомобилът със софийска регистрация, е преминал косо през алея, необозначена със забранителна маркировка или пътни знаци, както и необезпечена с предпазни съоръжения, като колчета или бариера.

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Собственикът на автомобила е призован в Районно управление - Созопол за уточняване на детайли по случая, като към момента действията по установяване на видеозаписи от близко разположени камери и свидетели на преминаването, продължават.

На управлявалия автомобила ще бъде съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

Припомняме, че миналата година по-малкият син на попфолк изпълнителя Тони Стораро и певецът Константин бяха привикани от СДВР, за да дават обяснения за клип, в който си правят гонка с автомобилите си. Видеото бе качено в социалните мрежи и бе заснето от автомобила на Стораро. На кадрите се вижда как двамата с Коцето се надъхват да започнат гонка, стартират и известно време се движат паралелно, докато Емрах не отпуска газта и Константин не го задминава.