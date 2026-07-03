Бургас се "гмурка" в първия уикенд на юли с летен заряд

Лято в Бургас не е за мечтаене, а за сбъдване. Ето защо Община Бургас е подготвила поредна динамична поредица от почивни дни с богата културна програма. А към нея се присъединяват и нощните заведения в града. Пригответе си удобни обувки, вземете семейство и приятели и се гмурнете в лятото край морския бряг.

Не пропускайте рождения ден на Авиомузей „Бургас” - една от любимите туристически атракции, която ще отбележи 9 години от създаването си с празнична програма на 4 юли. В същия ден ще се проведе и парад-шествие на класически автомобили и мотоциклети от 10 до 14 часа алея от Пантеона до ЕЦ „Флора“.

От 2 до 5 юли Бургас отново е домакин на Международен турнир по художествена гимнастика приз „Жулиета Шишманова“ по ФИГ - зала "Младост". Към красотата на този спорт добавяме и Международния танцов фестивал „Зората на танца” в Летен театър - Бургас.

И това лято HashtagPavilion ще бъде епицентър на доброто настроение. В петък, 3 юли, No Ground with Danny Slim ще ви отведе на пътешествие в нощния живот. А в събота Hot in Here се завръща в HashtagPAVILION, за да вдигне градуса до точка на кипене с най-доброто от хип-хоп културата и модерните парти бенгъри.

Barabar се завръща, за да зарадва всички меломани и бохеми в Бургас - официалният старт на летния сезон там ще бъде даден на 3 юли с RYAZ /dj set/, а на следващият ден очаквайте ME AND MY DEVIL /live/.

Ако искате да танцувате на самия плаж Beach bar Caribi има какво да ви предложи този уикенд - DISCO NIGHT with DIMITRI VALEFF този петък. На 04.07 Beach Bar Caribe Burgas влиза в по-дълбока, по-сурова и по-магнетична енергия с Tommy Riverra — all night long сет, създаден за хората, които усещат музиката не само като звук, а като преживяване.

Най-новата локация на нощния живот в града Naked beach посреща на 3 юли партито на BEARD2BEARD x DJ BURLAK, а съботната нощ Папи Ханс ще взриви клубната сцена.

Не пропускайте всеки петък и събота в Парти Бар ЕскоБАР Караоке-Дискотека с DJ Slavi, а когато дойде време за големите двубои – гледай на живо мачовете от Световното първенство на един от големите ни екрани. Още един клуб на плажа е подготвил силен, музикален уикенд - в Маракеш ще ви очакват за Pachanga by Costof, Ritmo, Doni, както и партито на Steleansky & Lilpatriarch.