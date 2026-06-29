Остров "Света Анастасия" до Бургас с богата програма за лятото

Любимата дестинация – остров Света Анастасия, и това лято е подготвила морска палитра от театрални постановки, опера, концерти и фестивали. Програмата е артистична и динамична, а в нея има сбъднато желание за всеки. Юли ще акостира с Гръцка вечер този петък, която е разпродадена, но можете да се сдобиете с билети за втората обявена на 28 август. Меломаните да не пропускат първия концерт на острова на харизматичния Руши Видинлиев – той ще се качи на сцената на 11 юли. На 14 юли ще се насладим на „Цигански напеви“ с Шуменска симфониета.

Седмица по-късно Белослава ще подари звездна нощ на всички жители и гости на града. На 25 юли музикалната фиеста ще продължи „Да послушаме кино" - впечатляващият проект на Плевенска филхармония, отличен с наградата „Кристална лира" заедно с Хилда Казасян. Месецът ще завърши ударно с двудневния фестивал Bass that Island за електронна музика с участието на чуждестранни диджей зад пулта.

През най-летния месец август корабите до острова ще ви понесат на вълните на Пиф и „Остава" на 7 август. А ден по-късно Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени ще ни покажат каква е успешната формула за летен купон.

Рожденият ден на остров Света Анастасия тази година ще продължи не един, а цели три последователни дни! На 13 август любимата туристическа атракция ще бъде парти епицентър с Disco Voyage с Дискотека на 80-те и 90-те на Острова. След нея на сцената очакваме неповторимия дует Братя Аргирови на 14 август, а кулминацията на тридневните празненства ще бъде концертът на Мери Бойс Бенд с дух на бургаско лято.

На 21 август една от най-красивите сцени край морето ще посрещне Владимир Ампов – Графа. Очаква ни вечер, в която музиката ще се слее с шума на вълните, а любимите песни ще звучат още по-въздействащо под открито небе. Папи Ханс за трети път ще бъде част от емоционалния саундтрак на лятото с концерт на 22 август.

Специално за почитателите на театралното изкуство ДТ „Адриана Будевска“ е подготвила премиерно участие на 16 юли с постановката „Когато котката я няма“. А на 23 юли комедията „Всичко за мъжете“ ще ни забавлява до сълзи в компанията на Явор Борисов, Васил Драганов и Евгени Будинов. Държавна опера – Бургас е подготвила три страхотни заглавия от репертоара си – 17 юли с „Любов без превод“, 30 юли – „Канцонети под звездите“ и 6 август – „Френска целувка“.