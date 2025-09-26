Отнемат шофьорската книжка на Емрах Стораро след гонката с Константин (ВИДЕО)

Шофьорската книжка на Емрах Стораро - син на попфолк звездата Тони Стораро, ще бъде отнета за срок от 12 месеца, а на нарушителя е наложена и глоба от 3000 лв. заради автомобилната гонка, която си спретнаха с фолкпевеца Константин преди няколко дни. Видео, заснето от колата на Стораро, показва как се засичат с колата на Константин и започват да се "дърпат" по бул "България" в столицата, в част, в която ограничението е 70 км/ч.

От СДВР са съобщили, че на Емрах е съставен акт за организиране или участие в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване. Предвидената в закона санкция е 3000 лв. и отнемане на книжката за 12 месеца. Това не е първият случай, в който Емрах Стораро нарушава правилата за движение по пътищата, но досега не е известно да е бил санкциониран, въпреки че е документирал нарушенията си.

Обяснението на Емрах Стораро - километражът сам се замъглява

В репортаж на NOVA, заснет пред СДВР, Емрах Стораро заяви: "Значи то не беше гонка, а беше буквално видео с цел забавление. Тръгваме от почти спряло положение и стоим заедно, уж се гоним, но всъщност го представяме като забавление. Не правим състезание, не сме нарушили никакви скорости и не сме карали между коли."

Konstantin/Facebook, Emrah Fikret/Instagram; колаж: Actualno.com

Запитан защо, ако няма нарушение, в клипчето километражът е замъглен, Емрах отговори: "Колата, когато е на Спорт, сама си замъглява километража. Просто го прави." Репортерът на NOVA контрира, че това не е вярно, на което Стораро отвърна: "Това вие го мислите така, аз по друг начин мисля."

"Има много хора, които завиждат и общо взето, като видят по-младо момче с хубава кола и почват да пишат отдолу коментари, че е селянин, дори и да не сме направили кой знае какво нарушение.", продължи Емрах, а на въпрос дали е вярно, че шофьорската му книжка е купена, той категорично отрече.

Любопитно е да се отбележи, че най-новата публикация на Емрах Стораро в социалните мрежи е стори от ранните часове на 26 септември, в които е заснел как шофира автомобила си със скорост между 70 и 80 км/ч, а километражът не е замъглен.

Скрийншот: Emrah Fikret/Instagram

По информация на различни медии предстои разпитът на Константин и все още не е ясно дали и неговата книжка ще бъде отнета за същия срок. В онлайн пространството се коментира, че наказанията за певеца и Емрах Стораро би трябвало да са идентични, не само защото извършват едно и също нарушение, заснето на видео, но и защото са много популярни лица, чийто пример влияе на младото поколение.

