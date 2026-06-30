Пак сигнал за мазут по Черноморието: Гарантирам с името си, че всичко ще е наред, казва областен управител

През последните 20 дни зачестиха сигналите за мазут по Южното Черноморие. Става въпрос за отпадъчни нефтени продукти - има изследвания. Това каза областният управител на Бургас Дико Диков. Той изрично уточни, че нямало сигнали и данни за аварирали кораби, от които да има теч на петролни продукти - ОЩЕ: Съмнителен кораб край бреговете ни: Какво знаем за мазутните петна по Южното Черноморие? (САТЕЛИТНА СНИМКА)

Какво тогава представлява този мазут? Отделени отпадъци при изгаряне на гориво, докато даден кораб се движи. Те се утаявали във водата и вълните ги изхвърлят на брега.

СНИМКА: Actualno.com/Георги Шицов

Същевременно, по думите на Диков пред сутрешния блок на bTV, водата била чиста - това било доказано с взети и изследвани проби. Същото каза и Мариана Кофинова, зам.-директор РЗИ - мазутните топчета не са свързани с миркобиологичната чистота на водата. Трудно се измиват мазутени топчета само с вода - трябва да се ползват препарати, Кофинова конкретно каза течен сапун.

Диков обяви, че "гарантира с името и авторитета си", че нямало да остане необходено кътче на Черноморието и няма да остане сигнал, на който да не бъде обърнато внимание, съответно да няма почистване.

Засега отзивите от Черноморието са, че такива сигнали няма да повлияят на туризма ни и представянето за летния сезон. Равносметка ще се прави наесен.

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