17 август 2025, 14:39 часа 218 прочитания 0 коментара
Пламна пожар до аквапарка в Несебър (ВИДЕО)

Пожар гори в близост до аквапарка в Несебър, съобщиха за БТА от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) – Бургас. Сигналът е подаден малко след 13:00 часа днес, 17 август. Горят сухи треви и храсти. Първоначално на място са изпратени два противопожарни автомобила от РСПБЗН – Несебър. Заради силния вятър огънят бързо се е разпространил, което наложило включването на допълнителни екипи от Поморие и Бургас.

"Към момента няма данни за застрашени сгради или необходимост от евакуация", каза директорът на РДПБЗН – Бургас комисар Николай Николаев.

Действията за потушаване на пожара над село Илинденци в Пирин продължават и днес. Общо 20 военнослужещи от Трето бригадно командване – Благоевград с четири специализирани машини от ранна утрин са на терен и заедно с пожарникари, горски служители и доброволци полагат усилия за гасенето на огнищата, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Екипажите на два вертолета AS-532 AL Cougar от 24-та авиобаза в Крумово са в готовност да участват в потушаването на пожара в Пирин след искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Единственият пожар, който все още е действащ, е този в Струмяни в Пирин, всички останали са под контрол, каза по-рано днес в предаването "Тази неделя" по bTV главен комисар Николай Николов. Той е съветник на министъра на вътрешните работи и бивш директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Около 150 човека - пожарникари и горски работници - са на терен, както и повече от 20 пожарни автомобила.

