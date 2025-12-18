Войната в Украйна:

"БОЕЦ" окупираха входа към кабинета на Борислав Сарафов (ВИДЕО)

Активисти на Гражданско движение "БОЕЦ" блокираха входа към кабинета на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов в Съдебната палата. Акцията прерасна в окупация на пространството пред кабинета като форма на гражданско неподчинение. Инициаторите на протеста заявяват, че действията им са резултат от системен отказ на институциите да приложат закона. В своята декларация те настояват за незабавната оставка и отстраняване на Сарафов, когото определят като нелегитимен на поста.

"Настояваме за незабавна оставка и отстраняване на Сарафов от поста, който заема незаконно. Институциите доказаха, че са неспособни да приложат закона. Сарафов доказа, че е изцяло под контрола на Пеевски и Борисов.

Политиците доказаха, че са неспособни да изберат нов ВСС и нов главен прокурор. Затова "БОЕЦ" и гражданите преминаваме към гражданско неподчинение с блокада на входа към кабинета на Сарафов с искане за неговата оставка, незабавното му отстраняване и прилагане на закона за неговото разследване", категорични са те. Още: "Натискът ни ще става още по-силен": Мирчев вече има нови искания - оставка на Сарафов и Славчев (ВИДЕО)

От "БОЕЦ" припомнят, че в продължение на години са подавали сигнали, жалби и са водили съдебни битки, свързани с техни разследвания и разкрития за действията на Сарафов. По думите им, въпреки спечелени съдебни дела и обществен натиск, институционалният "чадър" над него остава непокътнат. Като пример посочват отказа на ад хок прокурор Талева да изпълни съдебен акт и прекратяването на производство срещу Сарафов по сигнал на "БОЕЦ".

"Излицай, самозванецо"

Според гражданското движение, протестът цели да прекъсне "омагьосания кръг" на взаимна защита между политическа власт, прокуратура и задкулисие. Активистите призовават гражданите да се включат и да напълнят сградата на Съдебната палата, заявявайки категорично: "Гражданите вътре – мафията вън!". Още: Оставката – край или начало? Битката за честни избори тепърва предстои

По време на акцията Георги Георгиев и присъстващите с него скандираха пред затворената врата на кабинета: "Излизай, самозванецо!" и "Когато па, когато па, когато падне Сарафов".

От "БОЕЦ" предупреждават, че няма да се оттеглят, дори при опит за полицейска намеса, и подчертават, че носят ясни и справедливи искания – прилагане на закона, незабавно отстраняване на Сарафов и започване на реално разследване срещу него.

Протестът продължава на последния етаж на Съдебната палата, където активистите очакват подкрепа от гражданите, които излизат на протест в триъгълника на властта в 18 часа днес.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
