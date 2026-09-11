Празникът на "Меден рудник" в Бургас събита жители и гости с богата програма

На 12 септември, събота, ж.к. „Меден рудник“ ще отбележи своя празник с богата културна програма, посветена на традициите, талантите и духа на жилищния комплекс. Празничните прояви се организират за шестнадесета година от Народно читалище „Паисий Хилендарски 1928“ и Община Бургас, които канят жителите и гостите на града да се присъединят към един специален ден, изпълнен с музика, фолклор, танци и настроение.

Празничният ден ще започне в 10.00 часа с поднасяне на цветя пред паметника на основателите на ж.к. „Меден рудник“, в двора на ОУ „Найден Геров“. С този символичен жест ще бъде отдадена почит към хората, поставили началото и оставили своя отпечатък в историята на жилищния комплекс.

От 17.30 часа на кръстовището на ул. „Кооператор” и ул. „Петрова нива” ще започне детската празнична програма, в която ще се включат талантливи деца и млади изпълнители от:

- Детска градина „Делфин“;

- Детска градина „Пинокио“;

- Мажоретен състав „Звездите на Победа“ при ОУ „Христо Ботев“;

- Детска танцова школа „Лазур“ при ОУ „Найден Геров“;

- Детска фолклорна група „Звъника“ при НЧ „Паисий Хилендаски 1928“;

- Гайдарска школа „Ясен месец“ при НЧ „Паисий Хилендаски 1928“.

В 18.00 часа празничната сцена ще бъде изпълнена с български фолклор и традиции. Предстои надиграване и надпяване на бургаски самодейни групи:

- Дамска фолклорна група „Орхидея” към ПК ”Демокрация”;

- Фолклорен танцов клуб „Пламък”;

- Гайдарски състав при СУ „Добри Чинтулов“.

Кулминацията на празничната програма ще бъде в 19:00 ч., когато ще започне празничен концерт с участието на Оркестър „Бургас” със солисти Кристина Стойков и Яна Биюкова и гост-изпълнители Теодора Куртева и Гергана Дойнова от СУ „Добри Чинтулов“.

Празничният ден ще завърши с красива заря, която ще озари небето над ж.к. „Меден рудник“ и ще постави красив финал на тържествата.

На 12 септември ж.к. „Меден рудник“ ще бъде място за среща на поколенията, за съхраняване на българските традиции и за споделена радост. Празникът е възможност жители, деца, самодейци и гости да се обединят около музиката, фолклора и любовта към своя жилищен комплекс.

Във връзка с празника се въвежда временна промяна в организацията на движение, като се затваря кръстовището на ул. „Кооператор“ и ул. „Петрова нива“ от 08.00 часа на 12.09.2026 г. (събота) до приключване на мероприятието.