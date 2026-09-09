Бургас посреща EuroVolley 2026 с фестивална зона

България, заедно с Италия, Финландия и Румъния, е домакин на Европейското първенство по волейбол за мъже – EuroVolley 2026. В София ще се изиграят не само предварителните срещи от груповата фаза, но и осминафиналите и четвъртфиналите на първенството.
Като един от най-волейболните градове в България, Бургас ще почете подобаващо голямото спортно събитие. В Морската градина ще бъде изградена специална фестивална зона – Volley Village Бургас, където фенове и любители на волейбола ще могат заедно да подкрепят българския национален отбор и да гледат мачовете на голям екран.
След невероятната емоция от миналата година, когато България спечели вицесветовната титла, отново имаме възможност да се обединим около националния отбор и да преживеем заедно най-важните моменти от първенството.
Volley Village Бургас ще предложи не само пряко излъчване на мачовете, но и богата програма с музика, игри, активности, гост-DJ-и и специални събития за всички възрасти.
• Локация: Морската градина (до Пантеона), гр. Бургас
• Период: 09.09.2026 г. – 26.09.2026 г.
• Вход: Свободен
На място ще бъдат разположени модерна сцена и голяма видеостена, с различни зони за активности през целия ден. На различни места ще бъдат разположени зони за храна и напитки, маси, миниигрище за волейбол и шатри на фирмите партньори.
Програма
• Детски игри, пъзели, препятствия и награди с ментори Крум Апостолов („Игри на волята“), Краси Джунов („Фермата“) и Виктор Гогов („Игри на волята“), както и гост-звезди от популярни риалити предавания.
• Преди всеки български мач – коментарно студио на живо с Георги и Валентин Братоеви с участието на емблематични бургаски спортисти, актьори, певци, публични личности, инфлуенсъри и други гости.
• Всеки ден са предвидени сетове на гост-DJ-и.
• В дните с български мачове – музикална програма с участието на групи и изпълнители.
• Програмата и активностите ще бъдат водени от водещия на сцената Светлозар Бодуров (Power FM).
• Всеки ден – активности на фирмите партньори на събитието в определени часове.
• Директни backstage включвания на видеостената от залата в София от SPR продуцента в София на EuroVolley 2026– Генчо Генчев.
• Пряко предаване на мачовете на голям екран.
• Програмата на сцената ще бъде излъчвана на живо в социалните канали на партньорите.