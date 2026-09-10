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Сигнали за миризма на нефт и газ в Бургас, проверяват "Лукойл"

10 септември 2026, 11:55 часа 724 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Сигнали за миризма на нефт и газ в Бургас, проверяват "Лукойл"

Десетки сигнала за миризма на нефт и газ в различни части на Бургас са подадени през последното денонощие на "зеления телефон" на Регионалната екоинспекция. Заради множеството сигнали екип на РИОСВ – Бургас извършва проверка на основната площадка на "Лукойл Нефтохим" в града. Инспекторите проверяват технологичните процеси, натоварването на инсталациите и съоръженията, както и дали се спазват условията в комплексното разрешително на дружеството.

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Проверява се и изпълнението на плана за действие при неблагоприятни метеорологични условия, които могат да доведат до отклонения в качеството на въздуха или до разпространение на неприятни миризми, съобщи БНТ.

От екоинспекцията уточняват, че резултатите ще бъдат обявени след приключването на проверката и анализа на установеното.

 

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Лукойл Нефтохим неприятна миризма
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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