Бургас събра поколения в два дни

Два дни, изпълнени с движение, музика, танци, творчество и срещи между поколенията, превърнаха пространството около спортна зала „Младост“ в Бургас в място за общностни активности. На 2 и 3 септември градът беше домакин на инициатива, посветена на активния живот на хората над 65 години и на по-пълноценното използване на градските пространства. Събитието беше организирано от Сдружение „БГ Бъди активен“ с подкрепата на Община Бургас и се проведе под мотото „Движението е повод да се срещаме“. То съчета практическо обучение за работа с хора над 65 години с мащабно общностно събитие, в което се включиха участници от различни възрасти.

Първият ден от инициативата беше открит от заместник-кмета на Община Бургас Манол Тодоров, който приветства участниците и подчерта значението на активния начин на живот, движението и създаването на възможности за срещи и общуване между хората.

Практическото обучение на 2 септември събра експерти, треньори и представители на целевата група. С доц. д-р Златка Димитрова участниците работиха върху дишането и мозъчната гимнастика Треньорският екип на WOW GYM и спортният физиотерапевт Петър Караджов представиха упражнения и методи за работа за мобилност, баланс, координация и функционално движение.

Особено важен акцент беше поставен върху споделянето на опит между самите участници. Целта е придобитите знания и добри практики да достигнат до повече хора и да подпомогнат създаването на групи за гимнастика и движение в пенсионерски клубове и други места в общността.

Вторият ден превърна обновеното пространство пред „Младост“ в сцена за всички поколения.

На 3 септември инициативата продължи с демонстрации, спортни занимания и общностна програма в обновеното пространство пред спортна зала „Младост“.

Денят започна с лека гимнастика, водена от треньорите на WOW GYM, последвана от упражнения по неврогимнастика и зумба с екипа на Социалната градина за възрастни хора с деменция „Грижовник“.

В музикалната и танцова програма се включиха танцови и певчески групи от пенсионерските клубове в Бургас, детски градини от комплекс „Славейков“ и гости от Поморие. В инициативата се включиха и ученици от ЧОУ „Селестен Френе“ – Бургас, които участваха в екологични игри и занимания, посветени на грижата за градската среда.

С много настроение участниците показаха, че активният живот не се измерва с възрастта, а с желанието да бъдеш част от общността. Движението се превърна в естествен повод за срещи между деца, младежи, възрастни хора и представители на различни поколения.

Инициативата е поредният пример как обновените публични пространства могат да се превърнат в живи места за срещи, спорт, култура и общуване, когато хората ги използват заедно.

Събитието е част от проект „Подмлади града: Иновативни мерки в отговор на градските предизвикателства към качеството на живот и здравето на общността“ (RELAUNCH TOWN № EUI01-097), финансиран по линия на Европейския фонд за регионално развитие чрез инициативата „EUI – Иновативни действия“.

Община Бургас продължава да подкрепя инициативи, които насърчават активния начин на живот, социалното включване и използването на градската среда като пространство за срещи между хората.