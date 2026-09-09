"Евровизия" по-близо: Най-голямата туристическа компания в света пуска директен полет от Стокхолм до Бургас

Туристическият гигант TUI Sweden улеснява европейските феновете на "Евровизия" да посетят конкурса през 2027 г. в Бургас като въвежда директни полети от Стокхолм-Арланда.

Компанията ускорява старта на летния си сезон, за да отговори на очакваното търсене на събитието. Тази специална услуга ще позволи на феновете да се насладят на цялата седмица на "Евровизия" - от полуфиналите до големия финал.

TUI обяви ранното стартиране на директния си маршрут от Стокхолм-Арланда (ARN) до Бургас (BOJ) за "Евровизия 2027". Допълнителен полет е планиран за 10 май 2027 г., а връщането е седмица по-късно. Това гарантира, че шведските фенове ще могат да се насладят на пълния спектакъл на състезанието, включително полуфиналите, големия финал и всички свързани с него публични събития.

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"Огромен интерес"

Диан Мартинес Валенсия, мениджър „Комуникации“ в TUI, подчерта значителния интерес сред шведите към музикалното състезание.

"Интересът към музикалния конкурс е огромен сред шведите и знаем, че много фенове биха искали да го преживеят на място. TUIfly е една от малкото авиокомпании, предлагащи директни полети от Швеция до Бургас. Като ускоряваме премиерата на нашия директен маршрут, ние улесняваме присъствието през цялата седмица на събитието. Фестивалното усещане започва още на борда и пътниците могат да очакват необикновен полет", заяви той.

Полуфиналите на "Евровизия 2027" ще се проведат на 11 май и 13 май, а Големият финал е в събота, 15 май 2027 г.

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Директният полет на TUI от Стокхолм-Арланда до Бургас на 10 май 2027 г., с връщане седмица по-късно, може да бъде резервиран само като опция за полет или като част от пакет полет и хотел. Предлагат се трансфери и други допълнителни услуги. Резервации вече могат да се правят чрез уебсайта и приложението на TUI.

TUI е най-голямата туристическа компания в света, оперираща в приблизително 180 дестинации по целия свят. Северните й подразделения, създадени през 1961 г., предлагат пакетни турове, полети, хотели и преживявания.