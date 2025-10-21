Сензация край Созопол: Намериха потънал кораб на 300 метра от брега

Учени от Центъра за подводна археология откриха останки от параход, потънал преди близо 200 години край плажа Харманите, Созопол. Находката е изненадваща, защото се намира на само 300 метра от брега, където никой не е предполагал наличието на корабокрушение. За това съобщават от БНТ.

Въоръжени с мощен ехолот и сонар, специалистите са сканирали морското дъно в търсене на отломки от миналото. Въпреки че корабокрушенията са основна цел на проучванията им, никой не е очаквал да открие кораб точно тук, на 350 метра от Харманите. При това се оказало, че останките са крайно необичайни.

"Спуснахме дистанционно управляем апарат и бяхме страшно изумени, защото излязоха някакви железа, тръби и странни неща, които по никакъв начин не наподобяват кораб", разказа инж. Кирил Велковски, геофизик в екипа.

Останките са видими до два метра над пясъчното дъно и са плътно обрасли с миди, рапани и гъби, което показва, че винаги са си лежали така. Детайлната фотограметрия и пространственият модел обаче дадоха ясна идея за параход с водни колела.

"Неочаквано откритие, рядко откритие", коментира д-р Найден Прахов, директор на Центъра за подводна археология.

Специалистите разпознаха двойни стени на горивни камери, схванати с нитове, както и характерни дъги на водните колела. Остава да се изясни дали корпусът е дървен или изцяло железен, тъй като някои кораби от епохата са били ветроходни с платна, но са имали и допълнителни парни машини.

Мистерията и възможните причини за потъването

Остава загадка как това корабокрушение е останало неизвестно толкова дълго. Местните жители не си спомнят и не са чували за потънал кораб в този район.

"Разпитвахме местни хора, не знаят за такъв потънал кораб и затова си мислим, че е потънал преди Освобождението, защото след това събитията се помнят горе-долу, особено от местното население", обясни д-р Прахов.

Археологът Драгомир Гърбов смята, че е попаднал на обещаваща следа. От исторически сведения се знае, че първата параходна линия на западното черноморско крайбрежие е тази на австрийския предприемач Лойц от Константинопол, през Бургас, Варна за Галац, която осъществява връзката с дунавската австрийска параходна линия за Виена и започва да оперира през 1845 година.

Дали корабът е свързан с параходната линия и какво точно му се е случило, ще се разбере след дълго дирене в архивите. Периодът съвпада с Кримската война, когато военно-морската база на съюзниците е била във Варна. Възможно е корабът да е бил свързан със снабдяването на войските.

Учените не изключват и взрив като причина за потъването, тъй като някои изкривени елементи на останките приличат на разрушена горивна камера.

В района липсват рифове, а дълбочината е достатъчна с равно дъно, което прави хипотезата за взрив по-вероятна.

Морската история на българското Черноморско крайбрежие през този период е твърде непозната и не добре изследвана. Сега обаче учените имат възможност да я попълнят с ново откритие, информират от БНТ.