Широко затворени очи: Незаконното строителство в "Елените" стига до човек, който може и да не съществува

Трагедията в курортния комплекс "Елените" в началото на октомври се оказа класически пример за това как редица институции с контролни функции са пропуснали една след друга да засекат незаконно строителство, отнело в крайна сметка 4 човешки живота. Нито един от механизмите на държавата не е проработил през годините, а генезисът е в скандално разрешение за строителство върху коритото на река. Фаталните наводнения в крайна сметка са били само последното парче от доминото.

Строеж върху речно корито

Презастрояването по Черноморието отдавна е известен за обществото проблем. През октомври 2007 г. главният архитект на Несебър издава разрешение за строежа на нашумелия покрай трагедията хотел „Негреско“. Близо 2000 кв. м е застроената площ - в нея попада и речното корито, което се зауства в колектор. Така се образува тапа в коритото, което предизвиква потопа, обясни преди дни регионалният министър Иван Иванов.

Кореспондентът на БНР в Бургас Даниела Костадинова е направила проверка, която показва, че колекторът, заменил речното корито, е широк 20 метра и е висок 2 метра. Според запознати със ситуацията обаче самото корито е било много по-широко.

Снимка: Actualno.com/Мартин Стоянов

Плетеница от фирми: разрешение за строеж на съмнителна компания

Според приватизационния договор работническо-межиджърското дружество „Елените Инвест“, представлявано от Иван Панайотов, придобива територия от 260 хиляди квадратни метра, или 260 декара. Тази територия към момента на приватизацията е в пъти по-голяма от застроената площ. Всъщност хотелската част, придобита при приватизацията, се състои от двуетажни и триетажни къщи – тип финландски и френски, център под формата на пететажен многофункционален комплекс със сауни, кафе, сладкарница, ресторант, бар и казино. Към сградния фонд влизат още мотел „Емона“, търговски център с магазини, ресторант, винарна, детски анимационен център, собствена подстанция, пет трафопоста и електропровод.

През 2000 г. дружеството "Елените Инвест" с изпълнителен директор Вълчо Арабаджиев, както се е казвал тогава Ветко Арабаджиев, купува от Агенцията за приватизация акциите от капитала на "Елените" АД. Плаща всичко с компенсаторки, става ясно от документите, проверени от Българското национално радио. Пълномощник на Ветко Арабаджиев е Иван Вълчанов.

Терените, върху които е построен хотел "Негреско", са част от приватизираната територия с площ 260 хил. кв. м. В границите ѝ влиза коритото на река. Тя е публична държавна собственост и няма законова възможност за промяна на статута ѝ. Реката не подлежи на продажба, но въпреки това е продадена.

Първият собственик на терените и сградите е приватизираното дружество „Елените“ АД. То апортира собствеността си в дружеството „Елените Роял Холидей“ АД. През 2004 г. "Елените Роял Холидей" апортира същите имоти в компанията „Сънрайз“ АД, което пък през 2015 г. апортира имотите си, в това число терените, върху които е построен хотел „Негреско“, в „Холидей Вилидж“ ЕАД.

Снимка: Actualno.com/Мартин Стоянов

През 2007 г., с разрешително за строеж №3, издадено от главния архитект на Несебър Валентин Димов, се дава старт на строителните дейности на осеметажна овална сграда на апартхотел „Негреско“. В терена влизат 500 дка приватизирана територия и земи от частни собственици, апортирани към сложна плетеница от фирми: „Холидей Вилидж“ ЕАД, "Сънрайз" АД, част от тях са взети от "Елените Роял Холидей", а има и имоти, прехвърлени на завод "Кристал" в Пловдив. Трудно е да се проследи собствеността върху земята, защото от джоб в джоб влиза в различни фирми.

Хотел „Негреско“ е 8-етажен, със 144 самостоятелни имота в него, а застроената му площ е 1940 кв. м. Разрешителното за строеж е получено от фирма „Сънрайз“ АД. Тя е офшорна компания, регистрирана на Сейшелските острови, представлявана от кипърския гражданин Михаил Кириаку, показва справка в Търговския регистър. Не е сигурно дали той изобщо съществува, твърди кореспондентът на БНР.

Това не пречи на главния архитект на Несебър да издаде на тази съмнителна фирма акт, с който стартират строителните дейности върху земя, публична държавна собственост, която по напълно абсурден начин става частна.

Последният акт за собствеността на „Сънрайз“ АД е от 2016 г. Преди това действителен собственик на фирмата не фигурира. Според състоянието на компанията към дата 20 октомври 2025 г. - едноличният собственик на капитала е заличено обстоятелство. За собственик е посочено дружество на Сейшелите, представлявано от друго дружество на Британските Вирджински острови, дялове от което пък притежават още цял куп изредени имена на фирми.

Важно е да се отбележи, че строителното разрешение за "Негреско" е издадено три седмици преди Николай Димитров да встъпи официално в длъжност като кмет на Община Несебър. То е издадено при временно изпълняващия длъжността кмет Магдалена Мандулева. Тя зае поста, след като кметът Николай Трифонов подаде оставка и замина като консул в Одеса.

Снимка: БГНЕС

За държавата има много неизвестни

В класически за България пример от типа "след дъжд качулка", властите започнаха проверки за незаконно строителство, включително в дерета и върху корита на реки, едва след трагедията в "Елените".

Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Бургас официално е констатирала незаконно строителство в курорта „Елените“, като решението обхваща два обекта – аквапарк „Атлантида“ и корекцията на речното корито в местността Козлука, върху която е изграден хотел „Негреско“, каза регионалният министър Иван Иванов. Самият хотел обаче няма проблем с документите и на този етап не е предвидено неговото събаряне, стана ясно от думите му.

Кой е извършил бетонирането на речното корито там, не е известно за държавата.

"Реката не върви в естественото си корито, а е вкарана в тунел. Строителят е неизвестен, няма разрешение за строеж и няма документи. Това нещо подлежи на събаряне. Вече дали хотелът ще устиска на събарянето, не мога да отговоря", каза министърът.

Документацията по случая в "Елените" е предадена на прокуратурата, която трябва да установи кой е позволил и прикрил строителството в речното корито.