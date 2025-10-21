Войната в Украйна:

Широко затворени очи: Незаконното строителство в "Елените" стига до човек, който може и да не съществува

21 октомври 2025, 12:26 часа 905 прочитания 1 коментар
Широко затворени очи: Незаконното строителство в "Елените" стига до човек, който може и да не съществува

Трагедията в курортния комплекс "Елените" в началото на октомври се оказа класически пример за това как редица институции с контролни функции са пропуснали една след друга да засекат незаконно строителство, отнело в крайна сметка 4 човешки живота. Нито един от механизмите на държавата не е проработил през годините, а генезисът е в скандално разрешение за строителство върху коритото на река. Фаталните наводнения в крайна сметка са били само последното парче от доминото.

Още: "Вода гази – жаден ходи!" : Трагедията в Елените стана с мълчаливото ни съгласие

Строеж върху речно корито

Презастрояването по Черноморието отдавна е известен за обществото проблем. През октомври 2007 г. главният архитект на Несебър издава разрешение за строежа на нашумелия покрай трагедията хотел „Негреско“. Близо 2000 кв. м е застроената площ - в нея попада и речното корито, което се зауства в колектор. Така се образува тапа в коритото, което предизвиква потопа, обясни преди дни регионалният министър Иван Иванов.

Кореспондентът на БНР в Бургас Даниела Костадинова е направила проверка, която показва, че колекторът, заменил речното корито, е широк 20 метра и е висок 2 метра. Според запознати със ситуацията обаче самото корито е било много по-широко.

Още: Еднократна финансова помощ за семействата на жертвите на наводнението в "Елените"

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Actualno.com/Мартин Стоянов

Плетеница от фирми: разрешение за строеж на съмнителна компания

Според приватизационния договор работническо-межиджърското дружество „Елените Инвест“, представлявано от Иван Панайотов, придобива територия от 260 хиляди квадратни метра, или 260 декара. Тази територия към момента на приватизацията е в пъти по-голяма от застроената площ. Всъщност хотелската част, придобита при приватизацията, се състои от двуетажни и триетажни къщи – тип финландски и френски, център под формата на пететажен многофункционален комплекс със сауни, кафе, сладкарница, ресторант, бар и казино. Към сградния фонд влизат още мотел „Емона“, търговски център с магазини, ресторант, винарна, детски анимационен център, собствена подстанция, пет трафопоста и електропровод.

През 2000 г. дружеството "Елените Инвест" с изпълнителен директор Вълчо Арабаджиев, както се е казвал тогава Ветко Арабаджиев, купува от Агенцията за приватизация акциите от капитала на "Елените" АД. Плаща всичко с компенсаторки, става ясно от документите, проверени от Българското национално радио. Пълномощник на Ветко Арабаджиев е Иван Вълчанов.

Още: Няма да ни се случи същото като в "Елените", но рисковете в София са два: Главният архитект с притеснителна информация

Терените, върху които е построен хотел "Негреско", са част от приватизираната територия с площ 260 хил. кв. м. В границите ѝ влиза коритото на река. Тя е публична държавна собственост и няма законова възможност за промяна на статута ѝ. Реката не подлежи на продажба, но въпреки това е продадена.

Първият собственик на терените и сградите е приватизираното дружество „Елените“ АД. То апортира собствеността си в дружеството „Елените Роял Холидей“ АД. През 2004 г. "Елените Роял Холидей" апортира същите имоти в компанията „Сънрайз“ АД, което пък през 2015 г. апортира имотите си, в това число терените, върху които е построен хотел „Негреско“, в „Холидей Вилидж“ ЕАД.

Снимка: Actualno.com/Мартин Стоянов

През 2007 г., с разрешително за строеж №3, издадено от главния архитект на Несебър Валентин Димов, се дава старт на строителните дейности на осеметажна овална сграда на апартхотел „Негреско“. В терена влизат 500 дка приватизирана територия и земи от частни собственици, апортирани към сложна плетеница от фирми: „Холидей Вилидж“ ЕАД, "Сънрайз" АД, част от тях са взети от "Елените Роял Холидей", а има и имоти, прехвърлени на завод "Кристал" в Пловдив. Трудно е да се проследи собствеността върху земята, защото от джоб в джоб влиза в различни фирми.

Още: Наводнения и бедствия като в "Елените": Адвокат каза директно как точно прокуратурата пречи

Хотел „Негреско“ е 8-етажен, със 144 самостоятелни имота в него, а застроената му площ е 1940 кв. м. Разрешителното за строеж е получено от фирма „Сънрайз“ АД. Тя е офшорна компания, регистрирана на Сейшелските острови, представлявана от кипърския гражданин Михаил Кириаку, показва справка в Търговския регистър. Не е сигурно дали той изобщо съществува, твърди кореспондентът на БНР.

Това не пречи на главния архитект на Несебър да издаде на тази съмнителна фирма акт, с който стартират строителните дейности върху земя, публична държавна собственост, която по напълно абсурден начин става частна.

Последният акт за собствеността на „Сънрайз“ АД е от 2016 г. Преди това действителен собственик на фирмата не фигурира. Според състоянието на компанията към дата 20 октомври 2025 г. - едноличният собственик на капитала е заличено обстоятелство. За собственик е посочено дружество на Сейшелите, представлявано от друго дружество на Британските Вирджински острови, дялове от което пък притежават още цял куп изредени имена на фирми.

Важно е да се отбележи, че строителното разрешение за "Негреско" е издадено три седмици преди Николай Димитров да встъпи официално в длъжност като кмет на Община Несебър. То е издадено при временно изпълняващия длъжността кмет Магдалена Мандулева. Тя зае поста, след като кметът Николай Трифонов подаде оставка и замина като консул в Одеса.

Снимка: БГНЕС

Още: Реката под курорта "Елените" го коригира: Историята, която никой не искаше да чуе (СНИМКИ)

За държавата има много неизвестни

В класически за България пример от типа "след дъжд качулка", властите започнаха проверки за незаконно строителство, включително в дерета и върху корита на реки, едва след трагедията в "Елените".

Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Бургас официално е констатирала незаконно строителство в курорта „Елените“, като решението обхваща два обекта – аквапарк „Атлантида“ и корекцията на речното корито в местността Козлука, върху която е изграден хотел „Негреско“, каза регионалният министър Иван Иванов. Самият хотел обаче няма проблем с документите и на този етап не е предвидено неговото събаряне, стана ясно от думите му.

Кой е извършил бетонирането на речното корито там, не е известно за държавата.

Още: "Голяма трагедия, ще атакуваме всички актове за събаряне": Говори собственик на апартамент в "Елените"

"Реката не върви в естественото си корито, а е вкарана в тунел. Строителят е неизвестен, няма разрешение за строеж и няма документи. Това нещо подлежи на събаряне. Вече дали хотелът ще устиска на събарянето, не мога да отговоря", каза министърът.

Документацията по случая в "Елените" е предадена на прокуратурата, която трябва да установи кой е позволил и прикрил строителството в речното корито.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Наводнение наводнения незаконно строителство Елените хотел Негреско
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес