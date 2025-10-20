С пиеси на Пинтър, Йонеско и Мери Джоунс ще се конкурират млади режисьори в Бургас

С пиеси на Харолд Пинтър, Йожен Йонеско и Мери Джоунс ще се конкурират участниците във второто издание на конкурса на името на един от най-емблематичните режисьори и дългогодишен директор на Драматичен театър „Адриана Будевска“ -Борислав Чакринов.

Конкурсът, провеждан под патронажа на кмета на Община Бургас, има за цел да предостави възможност на младите режисьори да направят първата си професионална крачка – реализация на дипломния си спектакъл на сцената на Драматичен театър „Адриана Будевска“.

На официалното отваряне на постъпилите кандидатури присъства комисия в състав Диана Саватева – зам.-кмет по култура и актрисите Димитрина Тенева и Пепа Николова, които проследиха процедурата по приемане и разглеждане на проектите.

Конкурсът се провежда в два кръга.

В първия етап кандидатите подават своите предложения анонимно, като изпращат заявление, декларация за съгласие и драматургичен материал, подходящ за камерна сцена, придружен от режисьорска експликация до пет страници.

Във втория кръг класираните участници ще представят кратка презентация и ще проведат събеседване с журито. След обсъждане и гласуване ще бъдат определени двамата финалисти.

Победителят ще получи диплом и парична награда от 6000 лева, осигурени от Община Бургас, както и възможността да постави своя дипломен спектакъл в Камерна зала „Апостол Карамитев“ с актьорския състав на театъра. Постановката ще бъде включена в официалната програма на театъра и в културния афиш на общината за 2026 година. Вторият финалист ще получи поощрителна награда от 1000 лева.

Очаква се през януари 2026 г. Спечелилият кандидат да започне репетиции, а премиерата на спектакъла да бъде реализирана до април същата година.

С конкурсът „Борислав Чакринов“ Бургас не само отдава почит на изтъкнатия си режисьор, но и създава платформа за изява на следващото поколение театрални творци – млади хора, които ще продължат традицията на силния драматичен театър в града.