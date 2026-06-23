След сигнал как всичко рязко е станало черно: Водата и плажът на Бутамята вече са чисти (ВИДЕО, СНИМКИ)

Водата на Бутамята е чиста, плажът също е почистен перфектно - такова съобщение на местен жител, придружено със снимки, се появи във Facebook групата "Синеморец и приятели" днес, 23 юни. То идва на фона на сигналите от вчерашния ден, че рязко всичко е станало "черно" на един от най-известните плажове по Южното Черноморие, намиращ се в Синеморец. Всичко това е свързано с безбройните видеа и снимки на покритото с мазут българско крайбрежие, което възмущава летовниците и хвърля тъмна сянка върху предстоящия туристически сезон.

Снимка: Бутамята, Facebook.com/Стела Георгиева

Български туристи казват, че са се сблъскали със сериозно количество мазут в северната част на Ахтопол, къмпинг "Делфин", къмпинг "Корал" и на Синеморец.

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Снимка: Бутамята, Facebook.com/Iska Issaeva

Проблемите през последните дни

Друг местен жител сподели в групата преди дни, че мазут в Синеморец има още след сърф училището, а пред заведенията е чисто. Има и съобщения, че наскоро е чистен мазут от устието - рано сутрин, преди да е напекло слънцето, което го втечнява.

Що се отнася до данните за чистия плаж Бутамята, много хора се съмняват и пишат, че просто е засипано с пясък. Авторът на снимките обаче посочва, че към момента две машини продължават да почистват.

Снимка: Бутамята, Facebook.com/Iva Ha

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