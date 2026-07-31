Община Бургас започва ремонт на два подлеза

Община Бургас започва ремонт на два от натоварените подлези в града. Целта е да се повиши безопасността на преминаващите и да се облагороди градската среда, като визията и на двете съоръжения ще се осъвремени и подобри. Първият подлез се намира на ул. „Никола Петков“. Проектът предвижда монтиране на ново осветление и видеонаблюдение, а също така и обновяване и реставрация на павилионите, които са разположени в подлеза.

След приключване на ремонта съоръжението ще предлага по-добри условия за безопасно и комфортно преминаване както през деня, така и през тъмната част на денонощието.

Община Бургас ще извърши цялостен ремонт и на подлеза при магазин „Лидл“ в ж.к. „Славейков“.

Ремонтните дейности предвиждат подмяна на електрическото табло и изграждане на ново окабеляване за осветлението. Ще бъдат монтирани нови енергийно ефективни LED осветителни тела и система за видеонаблюдение, които ще осигурят по-добра видимост и по-високо ниво на сигурност за гражданите.

Проектът включва още подмяна на каменната облицовка, реновиране на стените, полагане на нова настилка и смяна на металните парапети. След приключване на ремонта подлезът ще придобие изцяло обновен и съвременен облик, като ще осигурява по-комфортно и безопасно преминаване на пешеходците.

С изпълнението на двата проекта Община Бургас продължава последователната си политика за модернизиране на обществената инфраструктура и подобряване качеството на градската среда.