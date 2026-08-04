Лято 2026 в Бургаските музеи: гостуващи изложби през летния сезон

Ако през лятото на 2026 г. планирате разходка из Бургас и региона, отделете време за бургаските музеи. Освен постоянните експозиции, може да се разгледат и четири интересни гостуващи изложби. В Археологическия музей (бул. „Богориди“ № 21) е подредена изложбата „Сграфито керамика от българските земи XIII–XIX в.“. Впечатляващи експонати от Търновград, Русокастро, Варна, Бусинци, Троян и Етъра разкриват богатството и художественото майсторство на това изкуство.

Любителите на фотографията ще открият в Историческия музей (ул. „Лермонтов“ № 31) изложбата „Пред прага на Света гора Атон“ на гръцкия фотограф Димитрис Лузикиотис.

В Природонаучния музей (ул. „Константин Фотинов“ № 30) гостува изложбата „Поезията на камъка“, която представя впечатляваща колекция от скъпоценни и полускъпоценни камъни, сред които диаманти, рубини, изумруди, сапфири и внушителни аметистови кристали.

Фотографската изложба „Анестенария. В свещения екстаз на традицията“ на гръцкия фотограф Димитрис Лузикиотис очаква посетителите в Етнографския музей (ул. „Славянска“ № 69).

И това лято, наред с изложбите, в двора на Етнографския музей гости посреща и Етнокухнята, в която се правят кулинарни демонстрации на автентични рецепти. Предстоящите събития се обявяват на Facebook страницата на музея: https://www.facebook.com/burgasmuseums

Работното време на експозициите през летния сезон е всеки ден от 10:00 до 18:00 часа. Заповядайте!