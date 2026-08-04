Турция има готов проект за пункт със 7 ленти: Отговор разширява ли и България ГКПП "Малко Търново"

Разширението на Граничен контролнопропускателен пункт (ГКПП) "Малко Търново" е крайно необходимо според местната власт, още повече на фона на ответен проект от турска страна за гранична инфраструктура с общо 7 ленти за движение.

Засега обаче, твърди кметът на Малко Търново Илиян Янчев, подобна инициатива от страна на България няма.

Той съобщи, че към момента няма готов проект за разширението на Граничен контролнопропускателен пункт (ГКПП) "Малко Търново" и призова Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите и Агенция "Митници" да ускорят работата по подготовката му. Янчев бе сред участниците в среща с министъра на регионалното развитие арх. Иван Шишков и представители на всички общини в Бургаска област.

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Държавата бездейства

Според него през годините са водени остри разговори с ръководството на Агенция "Митници", след като въпреки взети решения, на държавно ниво не са били предприети необходимите действия за модернизацията на пункта.

"Нереално е толкова години граничният пункт да работи с една лента на вход и една на изход. Това създава неудобства както за туристите, така и за служителите на ГКПП и на митниците", каза Янчев пред БТА.

По думите му при посещенията си на турския граничен пункт "Дерекьой" е видял проект с по 3 ленти за движение във всяка посока и отделна "зелена" лента. Според него подобен огледален проект може да бъде реализиран и на българска територия, което би ускорило подготовката и изпълнението.

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Янчев заяви още, че е останал с впечатлението от разговорите си с министъра на регионалното развитие Иван Шишков, че към момента не съществува готов проект "нито на хартия, нито на идеен план".

Неговото мнение е, че ако имаше разработен проект, включително за обходно трасе в района на село Звездец, той е трябвало да бъде съгласуван с общината, но до момента това не е направено.