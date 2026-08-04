УМБАЛ Бургас получи висок скенер за щадящи изследвания на деца и възрастни

УМБАЛ Бургас получи нов, високотехнологичен скенер, който ще подобри възможностите за диагностика при деца и възрастни. Компютърният томограф на Canon Medical Systems е част от голяма доставка на медицинска техника по проекти на Министерството на здравеопазването, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент 12 „Здравеопазване“. Тя включва апаратура за детските отделения, получена в края на миналата година, и висок клас техника за образна диагностика.

Новият скенер съчетава висока диагностична точност, оптимизирана лъчева доза и бързина на изследването. Той разполага с технология, която позволява на лекарите да виждат много малки промени в тъканите и да откриват заболявания още в ранен етап. Сред най-важните предимства на системата е интелигентното управление на дозата на облъчване. Тя сама настройва изследването според възрастта и особеностите на всеки пациент, така че да се използва минимално необходимото количество лъчение, без да се губи качеството на образите. Това е особено ценно при най-малките пациенти, при които всяко изследване трябва да бъде максимално щадящо и безопасно.

По-краткото време за изследване е друго съществено предимство. При децата често е трудно да останат неподвижни по време на процеса, а бързото получаване на образите намалява стреса и улеснява работата на медицинските екипи. Това е особено важно при спешни състояния и при пациенти, които трудно понасят продължителни процедури. Новият компютърен томограф дава възможност за по-прецизна оценка на различни заболявания – на нервната система, белите дробове, коремните органи и кръвоносните съдове. Високото качество на образите подпомага лекарите при поставянето на по-бърза и точна диагноза и при избора на най-подходящото лечение.