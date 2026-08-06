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Софийски университет открива филиал в Бургас

06 август 2026, 10:40 часа 497 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Лесотехнически университет
Софийски университет открива филиал в Бургас

Лесотехническият университет официално открива филиал в Бургас.

От университета съобщиха, че разширяват своето академично присъствие и откриват филиал в Бургас, което ще бъде важна стъпка към това качественото специализирано висше образование да бъде още по-достъпно за младите хора в Югоизточна България.

Решението за откриването на филиала е одобрено от Министерския съвет, след решение на Академичния съвет на ЛТУ и положителна оценка на проекта от Националната агенция за оценяване и акредитация.

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280 студенти в 3 специалности

Филиалът в Бургас ще обучава до 280 студенти в 3 ключови за развитието на съвременната икономика и устойчивата среда специалности: "Ландшафтна архитектура", "Технология на дървесината и мебелите" и "Горско стопанство".

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"Тази новина е много повече от още един нов академичен адрес. Това е нова възможност за младите хора от Бургас и региона да получат специализирано образование от Лесотехническия университет, без да напускат Югоизточна България. В създаването на филиала е вложена значителна работа и експертиза, за да бъде пренесена академичната традиция, професионализмът и специфичният профил на ЛТУ в една нова и динамична академична среда. А най-доброто тепърва предстои", коментират от ЛТУ.

Скоро от университета ще дадт повече информация за кандидатстудентския прием и възможностите за обучение и реализация.

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Бургас Университети Лесотехнически университет филиал
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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