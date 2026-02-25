Археологическа находка промени историята: Най-старата писменост, открита в Германия

Проучване на артефакти от Германия показва, че хората от каменната ера са експериментирали със символично писане десетки хиляди години по-рано, отколкото се смяташе досега.

Нови изследвания показват, че хората са започнали да експериментират със символично писане още преди 40 000 години. Откритието коренно променя историята на комуникацията, тъй като преди се е смятало, че най-старият писмен език в света е месопотамският клинопис, датиращ от около 3000 г. пр.н.е. За това пише Popular Science.

Какво крият артефактите от каменната ера?

Археолозите са прекарали години в анализ на 260 реликви, открити в пещери в планинската верига Швабски Алб в югозападна Германия. Сред находките са малка фигурка на мамут, издълбана от бивник, и известният „Адорант“ - фигура, подобна на лъв с протегнати ръце. Върху тези предмети учените са открили поредици от линии, кръстове, точки и прорези, които често се повтарят.

Откриха следи от римската епоха на шотландски плаж: Какво означава това? (Видео)

Екипът от учени е въвел над 3000 геометрични резби в специална база данни със знаци от каменната ера и ги е изследвал с помощта на компютърен анализ. Изследователите не са очаквали да преведат съобщенията, но са успели да сравнят техните характеристики с по-късни писмени системи, включително ранния клинопис.

Неочаквани резултати от изследванията

Резултатите изненадали учените: месопотамският метод на комуникация се оказал по-сходен с този на своите предци от каменната ера, отколкото със съвременните писмени системи. Това означава, че основите на писането може да са останали до голяма степен непроменени в продължение на десетки хиляди години.

В същото време изследователите са сигурни, че тези символи не отразяват говоримия език. Честото повторение на едни и същи знаци (например няколко кръста или линии подред) не е присъщо на устната реч. Тези открития обаче доказват, че по отношение на когнитивните си способности хората от каменната ера не са били по-лоши от съвременните си потомци.

Откриха доказателство за човешко присъствие във Великобритания от края на последния ледников период

„Човешката способност да кодира информация в знаци и символи се е развивала в продължение на хиляди години. Писането е само една специфична форма в дълга поредица от знакови системи. Ние продължаваме да разработваме нови системи за кодиране на информация и това е и основата на компютърните системи“, обяснява съавторът на изследването Кристиан Бенц.

Общоприето е, че математиката и писмеността са се развивали паралелно, когато древните цивилизации са имали нужда да водят записи на стоки. Ново проучване обаче доказва, че абстрактното математическо мислене се е появило много по-рано - дори преди човекът да изобрети първата буква. Древната керамика е доказала, че хората са имали представа за геометрията още преди 8000 години.

Археолози в Сърбия откриха масов гроб от желязната епоха