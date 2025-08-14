Започват културни и музикални събития в Бургас

В средата на август „БулевАрт – мрежа на сетивата“ ви кани на незабравими културни и музикални събития в сърцето на Бургас. Всеки ден ви очакват преживявания – от комедия и караоке партита до концерти, изложби и танцови вечери. Присъединете се към вълнуващия свят на изкуството, музиката и емоциите, които обединяват сетивата и създават истинска магия.

Ето какво предстои:

13 август /сряда/

HashtagPAVILION, Крайбрежна алея (до моста), от 21:00 ч., Вениамин

Вениамин се завръща там, откъдето всичко е започнало. На 13 август в HashtagPAVILION той ще ви очаква, за да сподели с вас най-личното – музиката, пътя, себе си. Този концерт е неговото искрено „Благодаря“ към всеки един от вас. За информация: +359 876 475 990.

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 21:00 ч., Нейчо Петров - Реджи и Калоян Николов - Кала

Част 2-ра от Лято 2025! Готови ли сте за още една вечер с Нейчо Петров - Реджи и Калоян Николов - Кала? Двама приятели на една сцена и незабравима емоция! Очаква ви магията на живата музика – споделена с хората, с които е най-смислена. За информация: +359 879 118 020.

14 август /четвъртък/

HashtagPAVILION, Крайбрежна алея (до моста), от 22:00 ч., Squid Rave с DJ Stenly

Знаеш правилата или поне си мислиш, че ги знаеш.

Squid Rave се завръща в HashtagPAVILION – този път с DJ Stenly, който ще ви поведе в ритъм до самия финал. Очаква ви нощ, изпълнена с електронна музика, енергия и изненади. Потопете се в света на трансформацията в специална зона за рисуване върху тялото и се превърнете в част от програмата, сливайки се с околната среда. Атрактивни персонажи в артистични костюми ще се грижат дансингът да не спира, а най-впечатляващите танцьори ще спечелят специални награди. За информация: +359 876 475 990.

15 август /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke-Discoteque

Средата на август е тук, а лятото е в разцвет! Присъединете се към вихъра, където ритъмът не спира, танците продължават до зори, а доброто настроение е заразително. Караоке вечерта носи неустоима магия – пълна с емоции, музика и страст. Очаква ви блестяща диско нощ и незабравими моменти. Изживейте лятото с цвят, музика и усмивки! За информация: +359 879 118 020.

HashtagPAVILION, Крайбрежна алея (до моста), от 22:00 ч., DJEMBÉ с Danny Slim и Атанас Дочев

На 15 август DJEMBÉ превзема сцената с нещо повече от парти — жив музикален ритуал. Danny Slim ще разгърне дълбоки афро и органик хаус сетове, а Атанас Дочев ще взриви вечерта с наелектризиращи перкусии на живо. Не пропускай последното за сезона DJEMBÉ – преживяване, което не просто се слуша, а се усеща с цялото тяло. За информация: +359 876 475 990.

16 август /събота/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke-Discoteque

Имаш глас? Или поне смелост? Караоке вечерта е тук – мястото, където „няма не мога“, само фалшиви ноти и истински емоции! Очакват те хитове, смях, аплодисменти и може би – твоят момент на слава! Грабвай приятелите и микрофона. За информация: +359 879 118 020.

HashtagPAVILION, Крайбрежна алея (до моста), от 22:00 ч., Hot in Here с DJ Fed

В средата на най-горещия месец DJ Fed се завръща зад пулта на Hot in Here! Бийтовете ще връхлитат, а краката няма да спрат да се движат. Под звездите, край морето, пишем поредната глава от бургаските лятни вечери.

Готови ли сте за парти? За информация: +359 876 475 990.

17 август /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., SALSA Sunday в EscoBAR

Всяка неделя салсата оживява с огнени латино ритми и заразителна енергия. Усети магията на танца – независимо дали правиш първите си стъпки или вече водиш с увереност. Очакват те нови движения, нови запознанства и незабравими моменти, които ще останат с теб дълго след края на вечерта. За информация: +359 879 118 020.

HashtagPAVILION, Крайбрежна алея (до моста), от 21:00 ч., Mila Robert

SRCE SUMMER 2025 продължава с пълна скорост! Mila Robert няма търпение да отворите сърцата си и заедно да споделите нейната музика. Mila Robert – момичето, което ще ви зарази с истинската си същност и неподправена емоция. Хубаво е, че вие сте част от тази магия. За информация: +359 876 475 990.

До 25.08 в Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3 ,,Чудо в Манихики“ - изложба графика и живопис на Димитър Каратонев

Димитър Каратонев е роден през 1978 г. в гр. Харманли. През 1996 година завършва ППГ „Васил Левски“ гр. Хасково в паралелка изобразителни изкуства.През 2005 година завършва специалност графика във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 2007 година членува в Съюза на българските художници. Участва в множество национални и международни изложби за графично изкуство, в това число международни биеналета и триеналета на графиката в Токио, Кремона, Гливице, Напока, Истанбул, Лодз, Буенос Айрес. Организирал над 20 самостоятелни изложби в Киев, София, Пловдив, Бургас, Варна, Сливен, Харманли. За информация: +359 56 841 549.

Всяка вечер на сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, от 18:00 ч., Live Guitar

Илиян, Коцето и Дилян Дяков ви канят на музикално пътешествие, където магията на китарата оживява. Очакват ви вечери, изпълнени с разнообразие от стилове и незабравими звукови преживявания, правещи всяко изпълнение изключително. На сцената на „БулевАРТ“ музиката се превръща в истински емоции, енергия и неподправено настроение. За информация: +359 896 642 624.