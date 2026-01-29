От първите експерименти до устойчив енергиен бизнес: история на предприемач от Средногорието с подкрепата на „ДПМ Челопеч“

Повече от 13 години Петър Георгиев от Златица изгражда и развива бизнес в сферата на възобновяемата енергия – дълго преди фотоволтаиците да се превърнат в масово решение за енергийна независимост. Началото е скромно и експериментално – първите системи са изградени в собствения му дом, във време, когато оборудването е скъпо, а достъпът до технологии е силно ограничен.

Преди повече от десетилетие фотоволтаичните инсталации са били по-скоро изключение, отколкото правило. Клиентите са малко, а обектите – предимно отдалечени имоти без достъп до електроразпределителната мрежа. „Правех по два-три обекта на година“, споделя предприемачът. Това обаче започва да се променя с годините, когато цените на фотоволтаичните модули постепенно намаляват, а интересът към енергийната самостоятелност нараства.

Решаващ момент за сектора идва с войната в Украйна, която променя начина, по който хората възприемат енергийната сигурност. Зависимостта от външни източници става осезаема, а възможността енергията да се произвежда самостоятелно – все по-привлекателна. Така търсенето рязко се увеличава, а бизнесът навлиза в нов етап на развитие – от няколко проекта годишно до по няколко клиента месечно.

Най-голямото предизвикателство остава финансирането – типичен проблем за малките и средни предприятия в региона. Именно тук ключова роля изиграва подкрепата от „ДПМ Челопеч“. Благодарение на програмите за подпомагане предприемачът успява да инвестира в оборудване, което разширява и надгражда дейността на фирмата.

Сред най-важните придобивки е професионална машина за дълбоко почистване на фотоволтаични панели чрез обратна осмоза – технология, която повишава ефективността на системите и отваря ново направление в бизнеса: поддръжка, наред с изграждането на инсталации. Освен това са закупени фотоволтаичен инвертор и батерии с общ капацитет, които осигуряват автономност, защита от прекъсвания на електрозахранването и значително намаляване на разходите за ток.

Допълнителна инвестиция е и мултисплит отоплителна система, позволяваща цялостно отопление на работното пространство и бъдещата търговска част на обекта – още една стъпка към устойчив и енергийно ефективен бизнес модел.

Зад постигнатия напредък стои и личната цена на предприемачеството – дълги години саможертва, инвестиции на лични средства и време, често за сметка на семейството, приятелите и личния комфорт. „Всяко начало е трудно, но това не трябва да обезкуражава“, категоричен е той.

По думите му програми като тези на „ДПМ Челопеч“ са силен съюзник за хората с идеи и амбиция. Те дават реален шанс малкият и среден бизнес в Средногорието не само да стартира, но и да се развива устойчиво в една динамична и все по-конкурентна среда.

