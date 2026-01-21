Лайфстайл:

От идея в Германия до работещ бизнес в Средногорието: как подкрепата на „ДПМ Челопеч“ помага на местните предприемачи

Една идея, родена далеч от България, намира своята реализация в сърцето на Средногорието. През 2011 година, по време на престой в Германия, български предприемач забелязва нещо, което по това време липсва на родния пазар – модерна концепция, съчетаваща пекарна, кафе, магазин за бързооборотни стоки и селектирани висококачествени продукти в малки серии. Не просто магазин, а място с характер, вкус и ясна философия.

Идеята остава „на пауза“ няколко години, докато се появят правилният момент и възможностите за реализация. Най-голямото предизвикателство е не толкова концепцията, колкото намирането на подходящо място и осигуряването на нужното оборудване. Решаваща роля в този процес изиграва Фондът на „ДПМ Челопеч“, благодарение на който бизнесът успява да закупи цялостното си оборудване – от конвектомати и хладилни витрини до цялостното интериорно обзавеждане.

„Честно казано, благодарение на фонда и обслужващата банка разбрах, че съществуват възможности за финансиране, което ни позволи не само да оборудваме обекта, но и да осигурим стоката“, споделя предприемачът. Това се оказва ключово предимство за бизнес, развиващ се извън големите търговски вериги.

Различен асортимент и подкрепа за местни производители

Един от основните проблеми за малките магазини в региона е ограниченият достъп до разнообразна дистрибуция. В много населени места асортиментът е сходен навсякъде, не поради липса на желание, а поради икономическите ограничения на самостоятелните търговци. В този случай обаче моделът на работа позволява предлагането на продукти, идентични с тези в обектите на фирмата в София – с възможност за гъвкаво прехвърляне на стоки при липса на локално търсене.

Сред най-търсените продукти е сладолед от биволско мляко, произвеждан специално за магазина от малка ферма. Продукт, който съчетава качество, местно производство и конкурентна цена спрямо големите търговски вериги. Паралелно с това се водят разговори с ферми, мандри и малки производители на подправки, което допълнително засилва връзката между бизнеса и местната икономика.

„ДПМ Челопеч“ – реална подкрепа за реални идеи

Фондът на „ДПМ Челопеч“ се утвърждава като работещ инструмент за насърчаване на малкия и среден бизнес в района на Средногорието. Моделът му на финансиране е ясен и прозрачен – средствата се отпускат целево, срещу конкретни доставчици и реални фактури. Това гарантира, че парите се използват по предназначение и премахва необходимостта предприемачите да осигуряват предварително финансиране.

„Това е огромно облекчение, особено за малки и семейни бизнеси. Получаваш средствата навреме и можеш реално да стартираш, без да поемаш непосилен риск“, казва още собственикът на магазина.

Историята му е само един от примерите как целенасочената подкрепа, комбинирана с ясна идея и устойчив бизнес модел, може да доведе до реални резултати. В Средногорието все повече предприемачи получават шанс да превърнат добрите си идеи в работещи проекти – с помощта на „ДПМ Челопеч“ и в полза на местната общност.

Вижте повече за магазина тук.

