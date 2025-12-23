Кабинетът подаде оставка:

Цветята като предизвикателство и бизнес: Историята на „Флора цвет“ и подкрепата на „ДПМ Челопеч“

23 декември 2025, 14:18 часа 482 прочитания 0 коментара

„Цветята са за хора, които са си надвили на масрафа“, обичала да казва бабата на Георги Острев – думи, които днес звучат като житейско и професионално кредо. Зад тази проста философия стои дългогодишен труд, постоянство и способност да започваш отначало – отново и отново. Защото в света на цветопроизводството нищо не е даденост, а всяка нова година носи своите предизвикателства.

Георги Острев е управител на фирма „Флора цвет“ ООД – оранжерии за производство на цветя. С тази дейност той е свързан почти през целия си живот, а професионално – вече близо три десетилетия. Натрупаният опит и знания обаче не са достатъчни сами по себе си. Производството на цветя е пряко зависимо от климатичните условия – фактори, които не могат да бъдат контролирани. Затова, по думите му, истинското майсторство е да съчетаеш професионализма си с капризите на времето и да предложиш продукт, който хората да изберат.

„Флора цвет“ произвежда основно сезонни цветя в голямо разнообразие. През последните години Георги Острев наблюдава положителна тенденция – българите все по-често купуват цветя, за да разкрасят домовете си и средата, в която живеят. Това отваря нови възможности, но и поставя сериозни икономически изисквания пред производителите.

Ключов момент в развитието на фирмата идва с програмите за подпомагане на малкия и среден бизнес, реализирани от „ДПМ Челопеч“. Макар първоначално да подхожда със скептицизъм, Георги Острев бързо осъзнава потенциала на една от най-широките и иновативни програми в региона. По думите му тя обхваща изключително разнообразие от бизнеси и отчита спецификите на всяка дейност – нещо рядко срещано при други форми на финансиране.

Благодарение на подкрепата от „ДПМ Челопеч“, „Флора цвет“ успява да разшири значително производството си. Изградени са четири нови оранжерийни съоръжения с площ от по 250 квадратни метра, което води до увеличаване на обема с около 40 000 растения. „За мен тази програма беше жизненоспасяваща“, признава Острев. Предишният мащаб на работа не е покривал разходите, камо ли да осигурява устойчивост и развитие.

Днес картината е различна. Новият производствен сезон започва с оптимизъм – разкрити са две нови работни места, разширено е разнообразието от цветя, включени са видове, които досега не са били възможни за отглеждане заради липса на подходящи съоръжения. Перспективата пред бизнеса е ясно очертана, а резултатите са видими още от завършването на проекта.

Историята на „Флора цвет“ предизвиква интерес и сред други предприемачи от региона – от Златица, Чавдар и Челопеч. Георги Острев често е търсен за съвет и винаги насърчава колегите си да опитат. По думите му програмите на „ДПМ Челопеч“ се отличават именно с липсата на излишни ограничения и с добре подготвен екип, който оказва реална помощ в процеса на кандидатстване.

„Такъв тип подкрепа не съм срещал нито във Фонд „Земеделие“, нито в други програми“, казва той и подчертава, че тук бизнесът намира точно онова, от което има нужда, а не компромисни решения.

Посланието му към хората в Средногорието е ясно и конкретно: идеите не трябва да остават само намерения. „Сложете начинанията си на два листа хартия, разгледайте програмата и кандидатствайте смело“, съветва той. Според него положителният ефект не закъснява, когато има ясна визия, труд и партньор като „ДПМ Челопеч“, който реално подкрепя развитието на местния бизнес.

Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
Производство оранжерии цветя Флора цвет
Още от Бизнесът на модерна България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес