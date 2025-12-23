Цветята като предизвикателство и бизнес: Историята на „Флора цвет“ и подкрепата на „ДПМ Челопеч“

„Цветята са за хора, които са си надвили на масрафа“, обичала да казва бабата на Георги Острев – думи, които днес звучат като житейско и професионално кредо. Зад тази проста философия стои дългогодишен труд, постоянство и способност да започваш отначало – отново и отново. Защото в света на цветопроизводството нищо не е даденост, а всяка нова година носи своите предизвикателства.

Георги Острев е управител на фирма „Флора цвет“ ООД – оранжерии за производство на цветя. С тази дейност той е свързан почти през целия си живот, а професионално – вече близо три десетилетия. Натрупаният опит и знания обаче не са достатъчни сами по себе си. Производството на цветя е пряко зависимо от климатичните условия – фактори, които не могат да бъдат контролирани. Затова, по думите му, истинското майсторство е да съчетаеш професионализма си с капризите на времето и да предложиш продукт, който хората да изберат.

„Флора цвет“ произвежда основно сезонни цветя в голямо разнообразие. През последните години Георги Острев наблюдава положителна тенденция – българите все по-често купуват цветя, за да разкрасят домовете си и средата, в която живеят. Това отваря нови възможности, но и поставя сериозни икономически изисквания пред производителите.

Ключов момент в развитието на фирмата идва с програмите за подпомагане на малкия и среден бизнес, реализирани от „ДПМ Челопеч“. Макар първоначално да подхожда със скептицизъм, Георги Острев бързо осъзнава потенциала на една от най-широките и иновативни програми в региона. По думите му тя обхваща изключително разнообразие от бизнеси и отчита спецификите на всяка дейност – нещо рядко срещано при други форми на финансиране.

Благодарение на подкрепата от „ДПМ Челопеч“, „Флора цвет“ успява да разшири значително производството си. Изградени са четири нови оранжерийни съоръжения с площ от по 250 квадратни метра, което води до увеличаване на обема с около 40 000 растения. „За мен тази програма беше жизненоспасяваща“, признава Острев. Предишният мащаб на работа не е покривал разходите, камо ли да осигурява устойчивост и развитие.

Днес картината е различна. Новият производствен сезон започва с оптимизъм – разкрити са две нови работни места, разширено е разнообразието от цветя, включени са видове, които досега не са били възможни за отглеждане заради липса на подходящи съоръжения. Перспективата пред бизнеса е ясно очертана, а резултатите са видими още от завършването на проекта.

Историята на „Флора цвет“ предизвиква интерес и сред други предприемачи от региона – от Златица, Чавдар и Челопеч. Георги Острев често е търсен за съвет и винаги насърчава колегите си да опитат. По думите му програмите на „ДПМ Челопеч“ се отличават именно с липсата на излишни ограничения и с добре подготвен екип, който оказва реална помощ в процеса на кандидатстване.

„Такъв тип подкрепа не съм срещал нито във Фонд „Земеделие“, нито в други програми“, казва той и подчертава, че тук бизнесът намира точно онова, от което има нужда, а не компромисни решения.

Посланието му към хората в Средногорието е ясно и конкретно: идеите не трябва да остават само намерения. „Сложете начинанията си на два листа хартия, разгледайте програмата и кандидатствайте смело“, съветва той. Според него положителният ефект не закъснява, когато има ясна визия, труд и партньор като „ДПМ Челопеч“, който реално подкрепя развитието на местния бизнес.