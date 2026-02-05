АТВ приключения в Средна гора: как една идея се превърна в бизнес с подкрепата на „ДПМ Челопеч“

Средна гора е планина с мек релеф, живописни маршрути и гледки, които я правят изключително подходяща за АТВ туризъм. Именно това забелязва местен предприемач, който превръща любовта си към природата и моторните приключения в устойчив бизнес, привличащ туристи от цялата страна.

Идеята за организирани АТВ разходки се ражда естествено – като отговор на търсенето на групови преживявания сред природата. Маршрутите позволяват чести спирки, време за снимки и наслада от околната среда, което прави изживяването подходящо както за двойки, търсещи нестандартен подарък, така и за по-големи компании.

В момента бизнесът разполага с шест висок клас АТВ машини, всяка от които може да превозва по двама души. Това позволява организирането на мащабни групови карания, а маршрутите са внимателно подбрани и класифицирани – от нискоекстремни до високоекстремни, в зависимост от опита и уменията на участниците. Така всеки може да избере подходящото за себе си преживяване, независимо дали е начинаещ или търси повече адреналин.

Подкрепата, която прави идеите възможни

Реализацията на проекта обаче не би била възможна без подкрепата на програмите за малък и среден бизнес, финансирани от „ДПМ Челопеч“. В региона е добре известно, че дружеството активно подпомага предприемачи от общините Челопеч, Чавдар и Златица, създавайки реални възможности за икономическо развитие.

„Финансирането по тези програми е в голяма степен осигурено от тях, а самоучастието е минимално. Това ми даде увереност, че мога спокойно да развия собствен бизнес тук“, споделя предприемачът. Заедно със своя партньор той доразвива първоначалната си визия, кандидатства по програмата и получава одобрение. В резултат са закупени шест високопроходими АТВ машини с двойно предаване, подходящи както за по-леки, така и за екстремни терени.

По думите му, без тази подкрепа проектът трудно би се реализирал в подобен мащаб. „Нямаше да успеем да зарадваме толкова хора и да популяризираме не само село Чавдар, но и цялата околност“, допълва той.

Част от магията на Чавдар през всички сезони

АТВ бизнесът логично се вписва в туристическия облик на Чавдар – село, което доби национална популярност като Коледното село на България. През последните години стотици хиляди посетители идват, за да се потопят в празничната атмосфера на коледния базар и програмата, която продължава повече от месец – от края на ноември до началото на януари.

През 2025 година инициативата отново се провежда, а АТВ предприемачите са част от нея със своя къщичка и различна идея, насочена към активния туризъм. Участието в Коледното село се оказва силен тласък за развитието на бизнеса, тъй като дава възможност услугата и маршрутите да бъдат представени пред хора от цяла България.

„Чавдар не е само коледна магия – това е място, което има какво да предложи през всички сезони“, казва още предприемачът. Планина, уют, природа и гостоприемни хора – съчетание, което, подкрепено от целенасочени програми като тези на „ДПМ Челопеч“, превръща добрите идеи в работещи бизнеси и устойчив туризъм в Средногорието.

