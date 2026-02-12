Фирма от Челопеч превръща зелените отпадъци в ресурс

Понякога една навременна подкрепа е достатъчна, за да превърне идея в реалност и мечта – в работещ бизнес. Такъв е пътят на Делян Джунев от село Челопеч – човек с дълбока връзка към местните традиции и с ясна визия как трудът може да направи средата по-красива, по-зелена и по-жива.

На 54 години Делян Джунев е в началото на нов етап от своя професионален път. Заедно със своето семейство той развива малка фирма, която се занимава с озеленяване, поддръжка на зелени площи, подрязване на опасни дървета и почистване на дворове и обществени пространства. „Малко е трудоемко, но е приятно“, казва той – думи, които най-добре описват философията му на работа.

Фирмата все още е в начален етап на развитие, но вече работи активно с общините Челопеч и Чавдар. Само преди месец екипът участва в подготовката на центъра на село Чавдар за Коледното село, като подрязва храсти и оформя зелените пространства. Основната цел е проста, но значима – селата да изглеждат по-красиви, по-поддържани и по-зелени.

Ключов момент в развитието на бизнеса идва с кандидатстването по програми за подкрепа на малкия и среден бизнес, включително към „ДПМ Челопеч“. Благодарение на тази подкрепа Делян Джунев успява да реализира своя дългогодишна мечта – закупуването на професионална машина дробилка за клони с капацитет до 16 сантиметра диаметър.

„През живота си никога не съм получавал такава финансова инжекция“, споделя той. Новата техника значително разширява възможностите на фирмата – кастрените клони вече не се изхвърлят, а се преработват в компост. Полученият материал се използва за обогатяване на почвата, задържане на влага около растенията и по-устойчиво озеленяване, особено в горещите летни месеци.

Така, с помощта на „ДПМ Челопеч“, бизнесът не само се развива, но и става по-полезен за общините и за частните клиенти. Услугите вече включват и почистване на частни дворове, а екологичният ефект от дейността е видим за цялата общност.

Делян Джунев използва своя пример, за да отправи послание най-вече към младите хора в региона: да не се страхуват да кандидатстват и да търсят възможности. „Няма какво да загубят – могат само да спечелят“, казва той, убеден, че всяка добра идея заслужава шанс.

Освен предприемач, Делян Джунев е и ревностен пазител на българските традиции. От дете той е кукер, а днес е председател на кукерския клуб „Златните кукери“ в Челопеч. Клубът разполага с пълно оборудване – костюми, маски, звънци и кожи, и се смята за уникален не само в региона, но и в страната. За него кукерството не е хоби, а мисия – нещо, което „носи в сърцето си“ и което иска да предаде на следващите поколения.

Историята на Делян Джунев е пример как местните хора, с труд, постоянство и подкрепата на „ДПМ Челопеч“, могат едновременно да развиват бизнес, да допринасят за по-добра жизнена среда и да съхраняват българските традиции в Средногорието.