Олигархът Владимир Потанин призова Путин да не конфискува имуществото на напускащите руснаци

Според него конфискуването е „форма на кражба“, която разрушава инвестиционния климат. "Ако някои компании напуснат страната ни, вместо да се прилагат някакви конфискации и други строги мерки спрямо тях, е много по-лесно да се даде възможност на инвестиционната общност сама да реши този проблем", каза той.

"Паническото напускане на чуждестранните компании от нашия пазар доведе до факта, че такива фирми могат да бъдат придобити от местни инвеститори при много атрактивни условия", добави Потанин, цитиран от РБК и „Ройтерс“. Той сам сключи няколко сделки в първите седмици на войната, включително покупката на „Росбанк“ от френския кредитор Societe Generale.

Vladimir #Potanin, one of the richest #Russian oligarchs, spoke out against the confiscation of the property of Russians who left and the nationalization of assets of Western companies.



He called confiscation "a form of theft," which destroys the investment climate.