Най-важните новини за деня, 22 август 2025 г.

ПРОДАЖБАТА НА "ЛУКОЙЛ": АЗЕРБАЙДЖАН СЕ ОБЛИЗВА ДА ПРОМЕНИ БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА

Потенциалното придобиване на рафинерията в Бургас на "Лукойл" в България от азербайджанската SOCAR и турския Cengiz Holding е нещо повече от търговска сделка. Това е повратна точка, която говори за дълбокото геополитическо пренареждане на Югоизточна Европа в сянката на войната на Русия в Украйна, съобщава базираната в Азербайджан информационна агенция news.az. Информация за готвена продажба се появи за първи път в статия на Financial Times. В статията си вестникът твърди, че "Лукойл“ планира да продаде рафинерията си в България на катарско-британски консорциум до края на годината. "Не се водят преговори с катарско-британски консорциум за продажбата на "Лукойл Нефтохим Бургас", беше отговорът на рафинерията тогава.

РАДЕВ ИМА АМБИЦИИ ЗА ПРЯКО ВКЛЮЧВАНЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ: ГОВОРИ ГЕНОВЕВА ПЕТРОВА ОТ “АЛФА РИСЪРЧ“ (ВИДЕО)

Активността на президента Румен Радев напоследък говори, че той има амбиции за пряко включване в политическия живот. Това каза в предаването Студио Actualno социологът от агенция “Алфа Рисърч“ Геновева Петрова. Тя отговори на въпрос защо напоследък Радев не пропуска случай да влезе в задочна престрелка през медиите с управляващите: “Това подхранва съмненията, че зад тази активност всъщност стоят амбициите за включване в политическия живот под друга форма. Нека да кажем за пряко включване в политическия живот, нещо, което сме коментирали включително и с Вас в това студио.

ИЗРАСНА БЕДНО, РАБОТИ НОЩНИ СМЕНИ В ЗАВОД, НО СТАНА СЕНЗАЦИОНЕН ОЛИМПИЙСКИ ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ САМО С 4 ГОДИНИ ТРЕНИРОВКИ

ПОДХОДЪТ НА ТРЪМП КЪМ ГАРАНЦИИТЕ ЗА СИГУРНОСТ ЗАСТРАШАВА УКРАЙНА

Срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с европейските му колеги и с украинския лидер изглежда доведе до консенсус по редица ключови въпроси за мирното уреждане на военния конфликт, най-важният от които е форматът на ефективни гаранции за сигурност за Украйна, пише Responsible Statecraft. Тръмп намекна, че руският диктатор Владимир Путин е съгласен с гаранции за Киев, подобни на Член 5, което получи похвала от украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери, които го придружаваха.

СЪМНЕНИЯ ЗА ПОДМЕНЕНИ ПРОБИ И НАМЕСА В ДОКАЗАТЕЛСТВАТА: ГОВОРИ АДВОКАТ НА ПОМЕТЕНИТЕ ОТ АТВ В СЛЪНЧЕВ БРЯГ

Има много неща, които трябва да се изяснят. Пуснахме множество жалби. Веднага след инцидента в Слънчев бряг, полицай е тествал АТВ-то - натиснал е спирачката и е обърнал волана. Така е описано, това твърдеше и защитата. За нас това не само буди съмнение, но и е основание за още една проверка. Имаме съмнение и относно начина на вземане на теста за употреба на наркотици. Искаме да се вземе ДНК от самата проба, за да се види дали тя съответства на обвиняемия. Това каза адвокатът на семейството Георги Радков в ефира на Нова телевизия.

ДЪРЖАВАТА СЪЗДАВА УСЕЩАНЕТО, ЧЕ НЕ Е БЕЗОПАСНО: ВОЗИШ СЕ В АВТОБУС И УМИРАШ, РАЗХОЖДАШ СЕ НА АЛЕЯ И ТЕ ПОМИТАТ

Заради поредната серия ужасни катастрофи - адвокат Илия Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи заяви, че държавата създава усещане в хората, че никъде не е безопасно. Возиш се в автобус на градския транспорт влиза автомобил и те убива, разхождаш се по алея в курортен комплекс, качва се АТВ и помита цялото семейство, коментира адвокат Тодоров в студиото на БНТ. Той посочи, че има корупция в сектора и се купуват шофьорски книжки и изпити. Тази практика може да се пресече, стига да има желание, като в страната и в най-различни автошколи се пуснат "тайни клиенти", които са наясно какво правят и когато си вземат изпита "по другия начин", да се арестуват съответните изпитващи.

Руският диктатор Владимир Путин се бави "учтиво", помайва се и реално шикалкави, като не прави никакви отстъпки за мир в Украйна. Единственият начин това да се промени е силен нов натиск върху задъхващата се руска икономика – защото Путин вече показа, че не го интересува колко руски войници ще умрат, за да бъде подчинена Украйна, това според него е необходима жертва. Такъв извод прави в специален материал за войната в Украйна американската медия The New York Post. Тя е с репутация на една от любимите на президента на САЩ Доналд Тръмп

ПРОТЕСТИТЕ В СЪРБИЯ СТИГНАХА ПОВРАТНА ТОЧКА: ДОМИНОТО ТРЪГВА КЪМ ОЩЕ ДВЕ ДЪРЖАВИ

Протестите в съседна Сърбия през изминалата седмица ескалираха драматично. На 13 август в столицата Белград и в Нови Сад се проведоха най-мащабните демонстрации досега, съпътствани от най-жестоките сблъсъци с полицията. Протести срещу властта имаше не само там, а в градове и села в цялата страна. Движението, тласкано от студентите, започна да набира скорост в края на 2024 година, веднага след срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад.

ПРОТЕСТИ СРЕЩУ ДОМАШНИЯ АРЕСТ НА ПОЛИЦЕЙСКИЯ СИН, КОЙТО ПОМЕТЕ С АТВ ШЕСТИМА ДУШИ (ВИДЕО, СНИМКИ)

Десетки хора, близки и роднини се събраха пред Съдебната палата в Бургас срещу скандалното решение на съда в Несебър, да пусне под домашен арест полицейския син, който помете с АТВ шестима души в Слънчев бряг. Хората настояват съдът да определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия Никола Бургазлиев. Към момента обвинението е за причиняване по непредпазливост на средни телесни повреди на пострадалите.

СТАНА ЯСНО КОЛКО ХОРА В БЪЛГАРИЯ НЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ РЕАЛНАТА СИ ПЕНСИЯ

Общо 4598 души в България не получават реалната си пенсия, защото тя е ограничена от така наречения "таван на пенсиите“ от 3400 лева. Това сочат данните на Националния осигурителен институт (НОИ) към 31 декември 2024 година. От тях 956-ма пенсионери биха получавали с цели над 850 лева повече, ако такова ограничение не съществуваше, става ясно още от данните, цитирани от БНР.

Ръководителят на външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че не трябва да се принуждава Украйна да отстъпи територии на Русия като част от бъдещо мирно споразумение. В интервю за BBC, след като лидерите на ЕС участваха в среща с американския президент Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски в Белия дом, тя каза, че да се позволи на Русия да запази украинските територии, които е окупирала, е "капан, в който Путин иска да ни вкара".

ПАРИТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНПИ, КОЯТО ТРЯБВА ДА ПЛАТИ 52 МЛН. ЛВ. ЗАРАДИ КТБ, СЕ МНОЖАТ

Временно изпълняващият длъжността председател на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и на и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) Антон Славчев разполага с 464 501 лева от трудови доходи в банковата си сметка. На месец той взема по 15 219 лв. брутна заплата, става ясно от имуществената му декларация за 2024 г., подадена пред КПК. По традиция, декларациите на длъжностните лица за предходната календарна година стават публично достояние през август.

ПРОТЕСТИТЕ УСПЯХА: ПОЛИЦЕЙСКИЯТ СИН, ПРЕГАЗИЛ ХОРА С АТВ НА МОРЕТО, СЕ ВРЪЩА В АРЕСТА

Осемнадесетгодишният Никола Бургазлиев - полицейският син, който помете с електрическо АТВ петима души на тротоар в Слънчев бряг, се връща в ареста. Това реши на 22 август Окръжният съд в Бургас, след като прокуратурата обжалва наложената му на първа инстанция мярка "домашен арест". Решението дойде и на фона на гражданските протести в Бургас, София и Пловдив, с които се настояваше мярката да бъде изменена. Постановлението на магистратите впоследствие беше посрещнато с бурни аплодисменти от близките на ранените и гражданите, които се бяха събрали пред сградата на съда в морския град.