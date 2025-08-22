Путин: Русия прави всичко възможно, за да спре войната

Кремълският диктатор Владимир Путин заяви, че Русия прави всичко възможно, за да сложи край на войната в Украйна, предава УНИАн, позовавайки се на Telegram-каналът на РИА Новости. „На Запад има пропаганда, те казват, че Русия е започнала войната, забравяйки, че войната е започнала още през 2014 г. срещу населението на Донбас. Русия прави всичко, за да спре войната“, каза Путин.

Кремълският диктатор също така смята, че Русия няма неприятелски настроени държави, а по-скоро неприятелски настроени елити в държавите.

Путин заяви, че срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска е била „много добра“ и че страната агресор очаква пълномащабно възстановяване на отношенията със САЩ. Освен това руският президент обеща, че Курската област и други гранични райони ще бъдат възстановени. ОЩЕ: Тръмп: Може да поканя Путин на Световното по футбол (ВИДЕА)

Срещата Путин - Зеленски

Припомняме, че по-рано украинският президент Володимир Зеленски обвини Кремъл в саботаж на евентулана негова среща с руския дикаттор.

Идеята за двустранна среща възникна, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе разговори с руския диктатор Владимир Путин в Аляска миналата седмица, а няколко дни по-късно прие украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Белия дом. Преди това активно се обсъждаше форматът на тристранните преговори между Зеленски, Путин и Тръмп. След срещата на върха във Вашингтон обаче Тръмп предложи Зеленски и Путин първо да се срещнат без негово участие. ОЩЕ: Ще отиде, няма да отиде: Тръмп размисли за срещата на Зеленски и Путин (ВИДЕО)