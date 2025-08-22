Това са най-заразните болести

Когато пандемията от COVID-19 удари, много хора се обърнаха към зловещо пророческия филм "Зараза" (2011) в търсене на отговори. Изведнъж хипотетичният му сюжет изглеждаше прекалено реален. Аплодиран за научната си точност, филмът предлагаше нещо повече от напрежение – той предлагаше уроци. Една сцена се откроява особено. Героинята на Кейт Уинслет дава кратък урок за заразността на различни патогени – обяснява как те могат да се разпространяват от ръцете ни към многото предмети, с които се сблъскваме всеки ден – "дръжки на врати, чешми, бутони на асансьори и един друг".

Тези предмети от ежедневието, известни като фомити, могат да се превърнат в безмълвни носители на инфекции. Тя също така разгледа как на всяка инфекция се дава стойност, наречена R0 (или R-nought), въз основа на това колко други хора е вероятно да се заразят от друг. Така че, при R0 от две, всеки заразен пациент ще разпространи болестта на двама други. Които на свой ред ще я предадат на още четирима. И така се разразява епидемия.

Показателят R0 показва как инфекцията ще се разпространи сред населението. Ако е по-голям от едно, резултатът е разпространение на болестта. R0 от едно означава, че броят на заразените хора ще остане стабилен, а ако е по-малък от едно, болестта често ще изчезне с времето.

Циркулиращите инфекции се разпространяват по различни начини и се различават значително по степента си на заразност. Някои се предават чрез капчици или аерозоли – като тези, които се отделят при кашлица или кихане – докато други се разпространяват чрез кръв, насекоми (като кърлежи и комари) или замърсена храна и вода. Но ако се замислим как можем да се предпазим от заразни болести, един важен урок е да разберем как се разпространяват те. И както ще видим, това е урок и за защитата на другите, а не само на самите нас. Ето кратък преглед на някои от най-заразните и най-малко заразните болести на планетата, пише "Science Alert".

Най-заразна болест: морбили

Морбили преживява глобално възраждане през последните години, включително в страни с високи доходи като Великобритания и САЩ. Макар че няколко фактора допринасят за тази тенденция, основната причина е спадът в процента на ваксинираните деца. Този спад е причинен от събития като пандемията от COVID-19 и глобални конфликти, както и от разпространението на дезинформация относно безопасността на ваксините.

Коефициентът R0 за морбили е между 12 и 18. Ако направите изчисленията, два цикъла на предаване от първия заразен човек могат да доведат до заразяване на 342 души. Това е шокиращо число за един-единствен пациент, но за щастие защитната сила на ваксинацията помага да се намали действителното разпространение, като се понижи броят на хората, податливи на инфекция.

Морбили e изключително вирулентна болест и се разпространява чрез малки частици във въздуха, които се отделят при кашлица или кихане. Не е необходим дори директен контакт. Те са толкова заразни, че неваксиниран човек може да се зарази с вируса само като влезе в стая, в която два часа по-рано е бил заразен човек. Хората могат да бъдат заразни и да разпространяват вируса, преди да развият симптоми или да имат причина да се изолират.

Други инфекциозни заболявания с високи R0 стойности включват коклюш (12 до 17), варицела (10 до 12) и COVID, който варира според подтипа, но обикновено е между 8 и 12. Макар че много пациенти се възстановяват напълно от тези състояния, те все пак могат да доведат до сериозни усложнения, включително пневмония, гърчове, менингит, слепота и, в някои случаи, смърт.

Ниско разпространение, висок риск

От друга страна, по-ниската степен на заразност не означава, че дадено заболяване е по-малко опасно. Вземете например туберкулозата, чийто R0 варира от по-малко от едно до четири. Този диапазон варира в зависимост от местни фактори като условия на живот и качеството на наличните здравни грижи, пише "Science Alert".

Причинена от бактерията Mycobacterium tuberculosis, туберкулозата също се предава по въздушен път, но се разпространява по-бавно, като обикновено изисква продължителен близък контакт с човек с активна форма на заболяването. Обикновено избухват епидемии сред хора, които споделят едно и също жилищно пространство – като семейства, домакинства, приюти или затвори.

Истинската опасност при туберкулозата се крие в това колко трудно се лекува. Веднъж установена, тя изисква комбинация от четири антибиотика, приемани в продължение на минимум шест месеца. Стандартните антибиотици като пеницилин са неефективни, а инфекцията може да се разпространи от белите дробове към други части на тялото, включително мозъка, костите, черния дроб и ставите.

Освен това, случаите на лекарствено-устойчива туберкулоза са в нарастване, при които бактериите вече не реагират на един или повече от антибиотиците, използвани при лечението.

Други заболявания с по-ниска заразност включват Ебола – което е силно смъртоносно, но се разпространява чрез близък физически контакт с телесни течности. Неговият R0 варира от 1,5 до 2,5.

Заболявания с най-ниски R0 стойности – под едно – включват Близкоизточен респираторен синдром (Mers), птичи грип и проказа. Макар тези инфекции да са по-малко заразни, тяхната тежест и потенциални усложнения не трябва да се подценяват. Заплахата, която представлява всяка инфекциозна болест, зависи не само от това как тя засяга организма, но и от това колко лесно се разпространява.

Превантивните мерки като имунизация играят жизненоважна роля – не само за защита на хората, но и за ограничаване на предаването на инфекцията на тези, които не могат да бъдат ваксинирани – като бебета, бременни жени и хора с тежки алергии или отслабена имунна система. Тези лица са и по-уязвими към инфекции като цяло. Тук идва ролята на колективния имунитет. Чрез постигането на широко разпространен имунитет сред населението, ние помагаме за защитата на хората, които са най-податливи на инфекции, пише "Science Alert".