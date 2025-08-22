TikTok заменя модераторите с изкуствен интелект: Ето къде

Социалната мрежа TikTok, собственост на китайската група ByteDance, обяви реорганизацията на услугата си за модериране на съдържание в Обединеното кралство, като част от глобалния си план за насърчаване на изкуствения интелект (ИИ), особено в областта на модерирането. По този начин - вместо екипа за модериране от Обединеното кралство, изкуственият интелект ще анализира видеоклипове на английски език, за да определи автоматично дали те отговарят на правилата на платформата, според информация, предоставена на Agence France-Presse (AFP) от говорител на компанията, предаде Le Monde.

TikTok уверява, че технологията работи и че 85% от съдържанието, премахнато поради нарушаване на правилата му, се премахва автоматично. ОЩЕ: Политици по ChatGPT за TikTok: Депутати се подиграват на "Величие"

Как посрещнаха новината във Великобритания?

За Джон Чадфийлд, национален мениджър за технологичния сектор в британския синдикат CWU, тази цифра е недостатъчна: „Служителите на TikTok отдавна бият тревога за последствията“ от тези модериращи изкуствени интелекти, „разработени набързо и все още незрели“, каза той пред AFP. „Това решение ще застраши милиони британски потребители“ , като ги изложи на неподходящо съдържание, заключи той.

Професионални модератори, интервюирани от Bloomberg, смятат, че изкуственият интелект все още не успява да открие нежелано съдържание, особено „ злоупотреба и жестокост “. „ Ако започнете да използвате изкуствен интелект за намаляване на персонала за модериране, това ще намали безопасността “ в мрежите, каза пред агенцията Лойд Ричардсън, директор по технологиите в Канадския център за закрила на детето. ОЩЕ: Бундестагът се модернизира: Създава си профил в ТикТок