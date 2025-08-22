Радев поздрави новия полски президент, той го покани на визита

Държавният глава Румен Радев поздрави днес в телефонен разговор Карол Навроцки по повод встъпването му в длъжност като президент на Република Полша, съобщиха от президентството. Радев подчерта традиционните приятелски отношения между двете държави и изрази очакването си отличният и продуктивен диалог на най-високо равнище да продължи да се задълбочава и в рамките на мандата на Карол Навроцки.

Възможностите за увеличаване на двустранния икономически обмен и насърчаването на инвестициите бяха сред акцентите на разговора. Откроен беше нарастващият брой на полските туристи в България, както и увеличаващият се интерес сред българските студенти към полските университети.

Двамата президенти отбелязаха дълбоките исторически и духовни връзки между България и Полша, както и значението на инициативата 14 февруари да бъде обявен за Ден на българо-полското приятелство и сътрудничество. Датата е посветена на делото на Светите братя Кирил и Методий и обявяването им от полския папа Йоан Павел Втори за съпокровители на Европа.

Българският държавен глава открои като положителен пример опита на Полша в модернизацията на своите въоръжени сили и посочи интереса на страната ни за задълбочаване на партньорството в тази сфера, включително при поддръжката на българската изтребителна авиация.

По време на разговора бяха обсъдени и теми от европейския и международния дневен ред.

Президентът Карол Навроцки отправи покана към българския държавен глава Румен Радев да посети Полша за продължаване на двустранния диалог на най-високо равнище. ОЩЕ: Новият президент на Полша: Нямаме никакво доверие на Путин