Има споразумение: Нова телевизия и медиите около нея ще имат нов собственик

"Юнайтед Груп" (United Group) обяви официално, че е постигнато споразумение за закупуването на най-голямата българска мултиплатформена медийна компания "Нова Броудкастинг груп", чийто собственици в момента са братята Кирил и Георги Домусчиеви от "Адванс Медиа груп".

Сделката се очаква да бъде приключена в началото на 2021 година, след като се получат всички необходими одобрения от регулаторните органи. Засега не е обявена цена, но според различни неофициални информации Домусчиеви продават с около 100 млн. евро . А изглежда няма и проблеми от страна на КЗК, след като срокът от трети страни да подадат възражение срещу сделката изтече и официално няма информация да е подадено такова възражение.Перлата в медийната корона на "Нова Броудкастинг груп" е Нова телевизия. Групата притежава още всички телевизионни канали с марка "Диема", както и "Нетинфо" т.е. електронната поща "АБВ", Vbox7.com, Vesti.bg, DarikNews.bg, Sinoptik.bg, Edna.bg, Gong.bg. Групата е собственик и на още 3 телевизии и 4 радиостанции. Към портфолиото си, групата добави Канал 3, който става "Нова нюз" от 4 януари , The Voice TV, Magic TV и радиата Витоша, Веселина, The Voice и Magic FM. На печатния пазар "Нова Броудкастинг груп", чрез издателската група AtticaEVA, държи лайфстайл и бизнес списанията Forbes, Esquire, EVA, Grazia, OK, JOY и Playboy. Групата има и 51% в сайта за групово пазаруване Grabo.bg, също толкова и в Trendo.bg.Припомняме, че кандидат-купувачът "Юнайтед груп" (United Group) постигна договорка да закупи българския телекомуникационен оператор "Виваком" (Vivacom). Главният изпълнителен директор на Юнайтед Груп госпожа Виктория Боклаг каза: "Ние сме изключително удовлетворени от постигнатото споразумение. Купуваме успешна компания от двама уважавани предприемачи, която има голям потенциал за растеж като част от "Юнайтед Груп". Покупката е в унисон с цялостната стратегия на "Юнайтед Груп" да се развива едновременно като телекомуникационен и медиен оператор на всички пазари, където присъстваме. "Нова Броудкастинг груп" допълва съществуващите медийни канали на групата и съм убедена, че ще постигнем много добра синергия между всички тях, което ще ни даде още по-голяма възможност да инвестираме в локално съдържание и да достигнем бързо и качествено до аудиторията". "Тази сделка е голям успех и чудесна възможност за NOVA, нейните зрители и клиенти. Бих искал да благодаря на всички, които ни помогнаха да развием водещата търговска медийна група в България. Сделката с Юнайтед Груп ще осигури последващото развитие на NOVA", заяви главният изпълнителен директор на "Адванс Медиа груп" Георги Домусчиев.