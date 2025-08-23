Канада ще отмени някои от ответните мита срещу САЩ

Премиерът на Канада Марк Карни каза в петък, че страната му ще премахне някои от своите милиарди долари ответни мита върху американски стоки, въпреки че ще запази налозите върху автомобили, стомана и алуминий, предаде BBC. Това идва ден след като той и президентът Доналд Тръмп разговаряха по телефона за първи път, откакто двете страни пропуснаха самоналожен срок за постигане на търговско споразумение.

Припомняме, че на 1 август президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за увеличаване на митата за канадски стоки от 25% на 35%.

За какво става въпрос?

Канада наложи данък от 25% върху около 30 милиарда канадски долара (16 милиарда британски лири; 21,7 милиарда долара) американски стоки върху набор от продукти, включително портокалов сок и перални машини.

Увеличаването на данъка беше в отговор на митата на САЩ върху Канада, които от август се оценяват на 35% за всички стоки, които не отговарят на съществуващото споразумение за свободна търговия между страните.

Изравняване със САЩ

Карни каза, че Канада сега ще се изравни със САЩ, като прекрати митата си върху стоки, отговарящи на Споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада (USMCA). Той каза, че това ще "възстанови свободната търговия за огромното мнозинство" от стоки, които се движат между двете страни.