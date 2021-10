New Bloom Winery финализира най-голяма инвестиция в лозови масиви за годината

Избата от Съединение New Bloom Winery инвестира в нови 2000 дка лозя, с което увеличава собствените си лозовия масиви на 8000 дка. Това се очертава като най-мащабната инвестиция на винения пазар за тази година. Новите декари граничат с наличните вече в района на Правище, с което производителят ще окрупни собствеността си. Още нещо - в момента на новозакупените терени има от сортовете Мавруд, Мускат Отонел, Рубин и Сира, което обогатя портфолиото на New Bloom Winery. Досега винарната се отличаваше с използването на малко познати сортове като немските Дорнфелдер и Регент. Освен тях избата има вина и от други 10 сорта сред които Шардоне, Совиньон блан, Сира, Каберне Совиньон, Мерло. Но именно Дорнфелдер и Регент се превърнаха във визитна картичка на New Bloom Winery. Тя е първата, която ги засади в тероара на Тракийска низина и дават уникални резултати.

„Радваме се, че успяхме да реализираме подобна мащабна инвестиция и то в труден период за българските изби. Така изпълняваме и поетия ангажимент да увеличим собствените лозови масиви с 30% от 2017 година, когато представихме новата корпоративна идентичност. С финализирането на сделката вече разполагаме с 8000 дка, което ни превръща в един от производителите с най-много собствени лозя в Тракия“, коментираха от винарната в Съединение. „Работата с доказано собствени масиви е залог за осигуряване на качествено вино, а и избата се обогатява с два традиционни български сорта като Мавруд и Рубин, което носи повече познание за екипа и е изключително ценно“, обобщи главният енолог Владимир Влъчков. Тази година червеното вино, превърнало се във визитна картичка на New Bloom Winery, Face 2 Face (F2F) Дорнфелдер получи златен от френския Vinalies Internationales 2021. Избата добави и други три сребърни отличия от Франция и други пет от Concours Mondial de Bruxelles. През годините техният Совиньон блан Face 2 Face се нареди сред най-добрите в света на Lоѕ Аngеlеѕ Іntеrnаtіоnаl Wіnе Соmреtіtіоn, където бе определен за Best of Class. PIXELS Глера пък намери място на страниците на американския Washington Post за най-разхлаждащите вина за лятото. Името на избата буквално означава „нов разцвет“ (bloom – от англ. цвят, цъфтеж, цъфтене, разцвет, свежест.), и отговаря точно на случващото се през последните години в гр. Съединение – истинско разцъфване на винопроизводството.