Туристическият сезон в Гърция започва по-рано

Туристическият сезон в Гърция, който и без това е по-дълъг от този в България, ще започне и по-рано, става ясно от публикация в гръцкото издание Kathimerini. Това ще се случи не през май, както беше досега, а през март, става ясно от публикацията в гръцката медия. Броят на местата, планирани от авиокомпаниите за Гърция, се е увеличил с 10% за първото тримесечие, докато за март съответният процент е достигнал 13%.

Положително за гръцкия туризъм

Това е много положителен показател за развитието на гръцкия туризъм, като се има предвид, че планирането на местата в самолетите се счита за един от най-надеждните водещи показатели за индустрията, докато първото тримесечие е най-слабият период на годината.

Освен това, увеличението е още по-голямо на основните пазари, от които Гърция привлича посетители, като Германия и Обединеното кралство, както и на тези, които се разрастват динамично през последните няколко години, като САЩ и Израел.

Туристическият сезон в Гърция досега

Туристическият сезон в Гърция досега обхващаше основно месеците от май до октомври, като най-много нощувки има от средата на юни до средата на август. Месеците май, юни, септември, началото на октомври предлагат идеално време за плаж с по-приятни температури и по-малко хора. През зимата в периода ноември-февруари повечето острови и курорти са затворени, но големи градове като Солун и Атина и някои райони като Халкидики предлагат целогодишни възможности. ОЩЕ: Очаква се огромен ръст на българите, почиващи в Гърция