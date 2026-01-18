Лайфстайл:

Вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов се обърна срещу ИТН за "скенерите" на изборите

18 януари 2026, 20:10 часа 216 прочитания 0 коментара
Вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов се обърна срещу ИТН за "скенерите" на изборите

Вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов, който е от гражданската квота на "Има такъв народ", се обърна срещу ИТН заради предложения от партията законопроект за изменение на Изборния кодекс в последния момент преди предсрочни парламентарни избори. С текстовете, подкрепени от "ДПС-Ново начало", се цели въвеждане на оптични скенери в изборните секции вместо машините, с които до момента се гласуваше.

Обсъжданията продължават в пленарна зала на Народното събрание, след като минаха в правна комисия. Вече е ясно, че няма да има 100% машинно гласуване, както настояваха от ПП-ДБ.

ИТН искат скенери за автоматично отчитане на хартиения вот, а от опозицията, в лицето на ПП-ДБ, предупредиха, че ако липсата на такива скенери в крайна сметка се окаже факт, то ще се гласува изцяло с хартия. Причината за тези притеснения е, че до изборите има около 2 месеца и няма как за такъв период да се закупят, тестват и сертифицират скенери.

Още: За първи път в ефир: Ето как ще се гласува с любимите скенери на Борисов-Пеевски, БСП и ИТН (ВИДЕО)

Снимка: колаж, bTV

Гроздан Караджов: "За 10 дена какво доверие, какви скенери?"

"За 10 дена какво доверие, какви скенери ще се купуват?", попита Гроздан Караджов в интервю за bTV на 18 януари. Той заяви, че е против да се правят промени в Изборния кодекс в последния момент.

"Това със скенерите е повдигнато като тема преди една година. Защо една година това не беше важен въпрос? Призовавам следващия парламент от първия си работен ден да се заеме с този въпрос", добави министърът в оставка.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: "Машини, които никой не е виждал": Експерт алармира за рискове с изборното законодателство

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Изборен кодекс машинно гласуване Гроздан Караджов скенери хартиено гласуване предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес