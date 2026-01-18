Вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов се обърна срещу ИТН за "скенерите" на изборите

Вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов, който е от гражданската квота на "Има такъв народ", се обърна срещу ИТН заради предложения от партията законопроект за изменение на Изборния кодекс в последния момент преди предсрочни парламентарни избори. С текстовете, подкрепени от "ДПС-Ново начало", се цели въвеждане на оптични скенери в изборните секции вместо машините, с които до момента се гласуваше.

Обсъжданията продължават в пленарна зала на Народното събрание, след като минаха в правна комисия. Вече е ясно, че няма да има 100% машинно гласуване, както настояваха от ПП-ДБ.

ИТН искат скенери за автоматично отчитане на хартиения вот, а от опозицията, в лицето на ПП-ДБ, предупредиха, че ако липсата на такива скенери в крайна сметка се окаже факт, то ще се гласува изцяло с хартия. Причината за тези притеснения е, че до изборите има около 2 месеца и няма как за такъв период да се закупят, тестват и сертифицират скенери.

Гроздан Караджов: "За 10 дена какво доверие, какви скенери?"

"За 10 дена какво доверие, какви скенери ще се купуват?", попита Гроздан Караджов в интервю за bTV на 18 януари. Той заяви, че е против да се правят промени в Изборния кодекс в последния момент.

"Това със скенерите е повдигнато като тема преди една година. Защо една година това не беше важен въпрос? Призовавам следващия парламент от първия си работен ден да се заеме с този въпрос", добави министърът в оставка.

